(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال الفاعوري
غازي محمد علي زينب الفاعوري
والد طلال وبلال ونضال وكمال و فارس وفيصل والمرحوم ينال و الفاضلة منال
وشقيق كل من المرحوم تيسير و المرحوم هاني و نبيل و المرحوم سمير و هند و المرحومة سعاد و زائدة و سلوى
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين الموافق 30-9-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد الكالوتي في الرابية الى مقبرة العائلة ام الحيران
وتقبل التعازي للرجال قاعات مسجد الكالوتي بعد صلاة العصر لغاية الساعة العاشرة مساء ولمدة ثلاثة ايام
وللنساء في منزل المرحوم الكائن في الرابية - شارع طلب ابو عليم عمارة رقم ٣٨ بعد صلاة العصر لغاية الساعة العاشرة
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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