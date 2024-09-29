غارة إسرائيلية على بيروت

غارة إسرائيلية على بيروت
التاريخ
9/29/2024 11:52:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أستشهد شخص وأصيب آخرون إثر قصفت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، لشقة سكنية في منطقة الكولا بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات الاجتلال الإسرائيلي منطقة خارج الضاحية الجنوبية لبيروت.
واستهدفت غارات الاحتلال أيضا محيط مدينتي بعلبك والهرمل في البقاع شرقي لبنان.
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