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غارة إسرائيلية على بيروت

9/29/2024 11:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أستشهد شخص وأصيب آخرون إثر قصفت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، لشقة سكنية في منطقة الكولا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات الاجتلال الإسرائيلي منطقة خارج الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت غارات الاحتلال أيضا محيط مدينتي بعلبك والهرمل في البقاع شرقي لبنان.

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