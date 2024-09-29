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الإعلام والصحافة في مهب التضليل

9/29/2024 11:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أسوأ مصطلح انتشر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وثورة تكنولوجيا المعلومات هو "المواطن الصحفي"، وما تفرع عنه من مصطلحات خلقت مجموعة من المهن الافتراضية في عالم افتراضي مثل "محلل سياسي" و "خبير استراتيجي" ومشتقات اصطلاحية قريبة من ذلك كله.
هل يجرؤ أحد ان يدعي انه "المواطن المهندس" او "المواطن الطبيب" مثلا؟
الصحافة مهنة لها أدواتها المعرفية والعلمية، وهي من المهن التي تعتمد أيضا على الخبرة وتراكمها في المسيرة المهنية، تلك الخبرة التي تبني الحدس المطلوب وتقويه. الكتابة التحليلية أيضا قائمة على أدوات معرفية وكثير كثير من الجهد للحصول على المعلومة التي كلما توفرت كان التحليل سليما.
ليس في الأمر ضرب في الرمل، ولا تنبؤات فلكية وبالتأكيد لا يمكن تسمية ما نقرأه على وسائل التواصل الاجتماعي "تحليلات" ولا حتى قراءات موضوعية فهي ليست أكثر من تمنيات وأمنيات مبنية على مزيج من مواقف مسبقة ومعلومات مضللة أو غير صحيحة تختارها الأمزجة لا أكثر.
في سلسلة الأحداث الأخيرة ومع زخمها المتلاحق والمتسارع، كانت وسائل التواصل الاجتماعي متخمة بكل هؤلاء المدعين في مهنة الصحافة أو مهنة الكتابة الصحفية بلا أي سند معلوماتي أو خبرة معرفية، مجرد بحر متلاطم الأمواج من الأمنيات والتمنيات والأمزجة المتناقضة تحركها الأهواء والمواقف العاطفية المسبقة.
هذا ليس أمرا بسيطا لنتركه يمر هكذا، فتأثيره صار خطيرا على تشكيل وصياغة الرأي العام الذي يمثله "المتلقي"، والمتلقي يبحث عن تفسيرات لكل ما يحدث، وأمام غياب المنطق المعلوماتي وحضور طاغ للتمنيات وتراكم الخيبات تصبح غرف التضليل مصدرا وحيدا لتشكيل الرأي وصياغته بل وترسيخه كمسلمات ستنهار دفعة واحدة وبشكل قاس أمام شراسة الواقع الذي لم يتحدث عنه أحد.
الحرب اليوم – مثل كل التاريخ الذي مضى- فيها أبعاد نفسية، واستهداف الرأي العام وتهشيمه هدف مهم لأي عدو يتقن اللعبة النفسية، والفراغ في المعلومة لا يقضي عليه إلا حضور مهنة الإعلام بكامل ألقها الاحترافي بكامل طواقمها المحترفة، وللأسف هذا غير موجود في المشهد الأردني الذي سادت فيه وسيطرت دكاكين الابتزاز الإعلامي وأدعياء المهنة والتحليل المضلل والجهل الذي غلفه أصحابه بثقة زائدة في الأوهام التي يروجون لها.
الفرق اليوم، ان المعلومة – أيا كانت- لها سرعة انتشار تقاس بالثانية، سرعتها ضوئية قادرة على الانتشار السريع جدا، والتفاعلية في الفضاء الافتراضي تسمح للجهل ان ينتشر عبر البناء على التضليل بتضليل إضافي يجود به المعلقون وقد غابت الحقائق والمهنة الصحفية والتحليل المعلوماتي السليم الخالي من أي عواطف وأمنيات وأمزجة هوائية.
هذا كله بحاجة إلى تنظيم، والتنظيم لا يعني أبدا قمع الدفق المعلوماتي، بل تنظيم وإدارة الحركة فيه ليتلاشى الغث ويبقى المنطق المبني على الحقائق، والحقائق فقط بدون هوس التمنيات.

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