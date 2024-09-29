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الخطاب القوي

9/29/2024 11:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كانت مذيعة إحدى القنوات التلفزيونية تجري مقابلة مع مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية للتعليق على خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن ذلك المحلل السياسي بدأ حديثه بالتعليق على خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي كان منقولا لحظة اللقاء على الهواء مباشرة قائلا دعيني أعلق أولا على خطاب العاهل الأردني، إنه في الحقيقة خطاب قوي جداً، ولافت حقاً، ودقيق في وصف خطورة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي التحذير من غياب موقف دولي حاسم يحول دون اندلاع حرب شاملة في تلك المنطقة.
لا شك أن ذلك الخطاب التاريخي كان خطابا استثنائياً في وضع استثنائي يعيشه العالم كله على خلفية هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وتريد أن تجعل نيرانها تمتد إلى المنطقة كلها، كما هو حاصل الآن في لبنان بهجوم يدل على سقوط كل الضوابط التي يمكن أن تترك مجالا لأي مراجعة عقلانية تحول دون الانزلاق إلى حرب إقليمية لا يمكن التكهن بحدودها ولا نتائجها!
جلالة الملك الذي تحدث من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى ربع قرن من الزمان ظل يحذر من وقوف تلك المنظمة التي يفترض أنها معنية بالأمن والسلام والتعاون الدولي مكتوفة الأيدي أمام الصراعات والاضطرابات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن هذه اللحظة هي الأخطر على السلام العالمي، وإلى أن الأزمة الراهنة تضرب في صميم شرعية الأمم المتحدة نفسها، وتهدد بانهيار الثقة العالمية والسلطة الأخلاقية، وهي من هذه الناحية تتعرض للهجوم بشكل فعلي ومعنوي أيضاً.
يجمع المحللون السياسيون والقانونيون والدبلوماسيون على أن خطاب جلالة الملك قد اكتسب قوته الهائلة من خلال قدرته على تحديد الخلل الحقيقي في بنية الأمم المتحدة والمتمثل في انهيار الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية التي قامت عليها، بل إنه نبه الحاضرين إلى أن ذلك الانهيار قد وصل إلى داخل القاعة وخارجها، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في أن بعض (الشعوب ) هي فعلياً فوق القانون الدولي، وأن العدالة الدولية تنصاع للقوة، وأن حقوق الإنسان انتقائية!
يمكننا التوقف طويلا أمام قول جلالة الملك إن بعض الشعوب وليس الحكومات تعتقد أنها فوق القانون الدولي لندرك عمق هذا التعبير عن العنجهية التي يتم التعامل بها مع مناطق محددة من العالم في غياب رأي عام لدى الدول المعتدية أو المتحكمة في مصائر شعوب بأكملها، أي أن تلك الشعوب تعيش هي الأخرى وفق عقلية تفوقية عرفها العالم كأحد أسباب الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولعل جلالة الملك أراد أن يحذر أولئك الذين يعتمدون على القوة في فرض رأيهم أو مصالحهم من أن غياب المعيار الأخلاقي، وازدراء القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي أقيمت من أجل احترام الحياة الإنسانية ليست مضمونة أبدا، وأن من شأن تلك العقلية أن تطيح بأصحابها!
كل فقرة من ذلك الخطاب القوي تحتاج إلى بحث عميق لاكتشاف أبعادها الحقيقية، وقد كان ذلك المعلق الأميركي على حق حين قال إن هذا الخطاب يستحق التفكير في مضامينه كخطاب غير عادي، لكن الفقرة الأخيرة من الخطاب ربما حملت دعوة هي الأولى من نوعها لعدم الاستسلام لهذا الوضع المؤلم، والتحلي بالشجاعة الكافية لإعادة قدر من التوازن الذي يضمن العدل والسلام، ويضع حدا للقوة الغاشمة، وللانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، أو لظلم الإنسان لأخيه الإنسان!

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