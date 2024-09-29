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رئاسة العبدلي

9/29/2024 11:52:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يتوسع عدد الطامحين للوصول لموقع رئاسة مجلس النواب العشرين في دورته الاولى، ويعلن نواب يوميا عزمهم المنافسة على الموقع، ويرتفع عدد المتنافسين ليصل أحيانا الى ما يقرب من 7 نواب وربما اكثر، بيد ان ذاك لا يعني بقاء العدد كما سلف، وانما ستنحصر المنافسة بين 3 - 4 متنافسين في اقصى الأحوال.
حسابات الفوز بموقع رئاسة مجلس النواب الحالي ستكون مختلفة عن أي حسابات سابقة، ومن يطمح للموقع عليه معرفة ان المجلس الحالي لا يقوم على كتل تتشكل من داخل المجلس بين أصحاب واصدقاء، ونواب جدد وقدامى، وانما ستدخل الاحزاب للدورة العادية التي يرجح ان تكون في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بتشكيلات وتفاهمات واضحة، وربما تحالفات بينها، وأسماء محددة للمنافسة على موقع الرئيس وعضوية المكتب الدائم.
العمل الحزبي عمل كتلوي، تنصاع فيه الأقلية لرأي الاكثرية حتى لو امتلكت الأقلية رؤية ورأي مختلف، وعلى الجميع تحت القبة التعبير عن ذلك بشكل جماعي بعيدا عن أي مواقف سابقة، ولذلك فإن الأحزاب الفائزة بمقاعد في مجلس النواب، سيكون من الحري بها الإعلان عن اسم مترشحها لموقع الرئيس قبل الدخول للدورة العادية وقبل افتتاح اعمالها، وعليها أيضا عقد تحالفات مسبقة مع احزاب أخرى لتأمين فوز مترشحها، وهذا التحالف سيخضع لشروط العرض والطلب، اذ حتى يتم تأمين التصويت لمترشح أي حزب لموقع الرئيس فإن الحزب عليه منح الآخر المتحالف معه ضمان التصويت لمترشحه سواء في انتخابات النائب الأول او الثاني او موقع احد المساعدين، مع إمكانية ان تنسحب التحالفات الحزبية على انتخابات اللجان النيابية.
عمليا، وحتى يتم ضمان نجاح الفكرة والتجربة، ونقل العمل الحزبي من خارج القبة لداخلها، فإن المؤمل ان تذهب الأحزاب قبل بداية الدورة لإعلان مترشحيها بشكل واضح، والتوافق الداخلي بين تلك الأحزاب، ومن ثم الانتقال لعقد تحالفات مع أحزاب أخرى، واعتقد ان اختيار اسم الرئيس المقبل للمجلس قد يتم التعامل معه كما تم التعامل مع الانتخابات النيابية وشفافيتها، فالانتخابات التي حصلت في العاشر من الشهر الحالي، والتي انتجت المجلس الحالي، اظهرت نزاهة وشفافية فاقت انتخابات المجلس الحادي عشر عام 1989، وسجلت تاريخ جديد يتوجب الحديث عنه لاحقا، وما انتجته تلك الانتخابات واضحا وجليا.
وجود أحزاب تحت القبة، منها معارضة، وطريقة تعامل تلك الأحزاب مع الملفات، واولها انتخابات رئاسة المجلس والثقة والموازنة وغيرها، من شانها اعادة ثقة الناس والناخبين بمجلس النواب، وهذه الثقة سوف تتعزز بشكل اكبر عندما يشاهد الناخبين وغيرهم طريقة تفاعل المجلس مع الملفات العالقة والآنية، وطريقة مناقشة الثقة والموازنة، وقبل ذاك طريقة انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم، واذا تم إدارة المرحلة المقبلة برؤية مختلفة، فإن ذاك سيرفع لاحقا من اقبال الناس على صناديق الاقتراع، ويرفع نسبة المشاركين في الانتخابات المقبلة.
من سيجلس على مقعد رئاسة مقعد العبدلي، عليه مسؤولية تختلف عن أي مسؤوليات سابقة، ويتطلب منه تعبيد الطريق والتأسيس للمرحلة المقبلة التي اكد جلالة الملك عليها اكثر من مرة، وشدد على ان الطريق متواصل، وصولا لرؤية إصلاحية شاملة، فرئيس مجلس النواب المقبل امامه منعطفات عليه التعامل معها، ابرزها تثبيت الرؤية الاصلاحية، وتعزيزها، وتطويرها، وان يكون قبل هذا وذاك مقنعا للجميع.
بالمجمل، فإذا قدر عقد الجلسة الأولى للنواب في منتصف تشرين الثاني، فإن امام النواب والاحزاب، فترة ليست قصيرة للتشاور وعقد تحالفات فيما بينها، والتوافق على أسماء المترشحين الراغبين بمقعد الرئاسة، والمكتب الدائم، وأيضا عرض برامجها للفترة المقبلة، وتعزيز فكرة العمل البرلماني، وهذا يتطلب من الأحزاب الانفتاح على بعضها بعضا دون افكار مسبقة ومواقف متشنجة.

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