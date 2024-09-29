Monday, 30 September 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من على حافة الهاوية وإعادة الترتيب

9/29/2024 11:52:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في مقال سابق وبتاريخ 21/10/2023 وتحت عنوان غزة تغير إستراتيجي في شكل الصراع، كتبت أن ما يدور في المنطقة ينذر بتنفيذ المرحلة الأخيرة من مخططات بلقنة الشرق الأوسط، كما كنت قد أشرت بتاريخ 15/10/2023 إلى أن ما حدث بتاريخ 7/10 غيّر قواعد الصراع ورسم مفهوما جديدا وأسقط صفقات ورشح المنطقة لإعادة التشكيل.
دمرت غزة ولم تتحقق الأهداف الإستراتيجية التي وضعها نتنياهو، فبدأت أنظاره تتجه للشمال، وأجهزته الأمنية التي استطاعت تنفيذ أكبر عملية اختراق أمني للخصم القابع في حدودها الشمالية، وهي التي جمعت كما هائلا من المعلومات، وكانت مطمئنة لنجاح عملياتها التي بدأتها بالبيجر وحيدت الكثير من عناصر حزب الله، وتبعتها عمليات الاغتيال المتتابعة للقيادات الرئيسية، حتى الوصول لرأس الهرم في الحزب، وتوجيه الضربات الجوية الدقيقة، ما أدى لتدمير نسبة كبيرة من مقدرات الحزب العسكرية (يقدرها البعض بزهاء 80 % من القدرات الصاروخية)، ما أفقد الحزب وداعميه المفترضين توازنهم.
بعد ثلاثة أيام من عملية اغتيال زعيم حزب الله، والعالم ينتظر ما ستؤول إليه الأمور، من حيث قدرة الحزب على الرد من عدمه، وفي حال الرد، هل سيكون ضمن القواعد المتفق عليها بين الأطراف والتي خرقتها إسرائيل فعلاً، أم سيخرج الحزب عنها، والتي ستؤدي الى مواجهة أكبر واجتياح إسرائيلي محدود (كون العمليات الجوية والاغتيالات تحقق أهدافها) لجنوب لبنان لتدمير بنية حزب الله العسكرية، وإجبار سكانه على النزوح (بالفعل نزح زهاء مليون لبناني خلال الأسبوعين الأخيرين) لكي تنفذ إسرائيل قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006 بالقوة (وهو ما يتمسك به نتنياهو، إلا أنه في نفس الوقت يرفض تنفيذ القرارات الأممية السابقة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية)، وتحقيق نصر إستراتيجي لم يتمكن من تحقيقه بغزة، رغم الدمار الذي ألحقه فيها. في مثل هذه الحالة فإن الدول العظمى ستعتبر أن شروط الحرب الشاملة لم تتوفر بعد.
رغم أن نتنياهو يسعى لأبعد من ذلك، وهو توجيه ضربة لإيران، التي لم تتجاوب حتى اللحظة مع خطة نتنياهو على الرغم من عملية الاغتيال الكبرى والتي ذهب ضحيتها عشرات المستشارين الإيرانيين في سورية بنيسان الماضي. إيران في عهد الرئاسة الجديدة تسعى لتغيير وجه إيران والتقارب مع الغرب لحماية نفسها ومصالحها وبرنامجها النووي (كان هذا واضحاً في خطاب الرئيس الإيراني الجديد)، وهي تعلم جيداً أن انخراطها المباشر في الحرب لن يكون مع إسرائيل وحدها، ما يعني خوضها حرباً، هي خاسرة فيها من الناحية العسكرية والاقتصادية وموقعها الإقليمي على الساحة الدولية. يضاف لذلك القناعة لدى القيادة الجديدة بأن الصراع الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون محصوراً كصراع إسرائيلي عربي من المفترض أن لا يعنيها من الناحية الإستراتيجية، بل جل ما يعنيها المحافظة على نفوذها الإقليمي، وهي التي تعرف بأن اللاعبيين الرئيسيين فيه هما إسرائيل وتركيا بالإضافة إليها.
ما حدث خلال العام الأخير، خاصة في لبنان مؤخرا، كان بدعم غربي كامل وخاصة من الولايات المتحدة، لتسهيل عملية إعادة ترتيب وبناء المنطقة من جديد وبالكامل، لكي تخدم المصالح الأميركية (أميركا التي عادت بقوة للتواجد في المنطقة يعد الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة الأخيرة، وآلية تعاطيها معها، والمحافظة في نفس الوقت على علاقاتها العربية لضمان عدم توسع رقعة الحرب) والإسرائيلية لعقود قادمة.
ما قامت إسرائيل به خلال الأسبوع الأخير أدى لإعطاء الحكومة الإسرائيلية قوة داخلية (خفف من حدة الانتقادات لها)، كما خلق ظروفا تفاوضية جديدة لإسرائيل اليد الطولى فيها، وأضعف موقف محور المقاومة لحد كبير، خاصة أن الذراع الرئيسية للمقاومة (حزب الله) بحاجة لوقت طويل ليلملم جراحه ويتخلص من الاختراقات الداخلية لجسمه إن استطاع. الوضع الذي وصل إليه الحزب قد يمهد الطريق للإسراع في اختيار رئيس للجمهورية ويسرع في إعادة انتشار الجيش اللبناني والسيطرة على الأمور كقوة عسكرية رئيسية في الجسم اللبناني.
في جميع الأحوال، موضوع الشرق الأوسط، سيطر على معظم النقاشات العالمية منذ أكثر من سبعة عقود، مع صراعاته المعقدة، والتداخلات الدولية والإقليمية والطائفية والمجتمعية والاقتصادية على ساحة دوله (رغم أنها كانت محصورة في الصراع على الأراضي الفلسطينية)، ما جعل الكثير من دوله تعيش حالة عدم استقرار. ومع طول الفترة الزمنية والنقاشات والقرارات الأممية المختلفة إلا أن مستقبله ما يزال غامضا في ظل الصراعات العالمية المتزايدة على السيطرة والنفوذ في دوله، رغم اهميته القصوى للأمن والاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول سريعة لضمان أمنه واستقراره، وهذا لن يتم دون إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، وهو ما يدعو له صوت الحكمة الأردني بقيادة جلالة الملك وباستمرار.
بكل تأكيد المنطقة مقبلة على مخاض جيوسياسي كبير، لم تشهده منذ الحرب العالمية الاولى وتنفيذ مخططات سايكس بيكو على الارض، وخاصة في غياب الرغبة الدولية لخفض التوترات وصعود جبهات متطرفة قائمة على نزعة طائفية وعرقية مختلفة في الكثير من انحائه وفي داخل إسرائيل، وهي الدولة التي من المفترض ان تكون غالبيتها من المجتمع العلماني (إلا أن سيطرة المتطرفين في الفترات الأخيرة أبعدها كل البعد عن علمانيتها، وهو الأمر الواضح من الاعمال التي يقوم بها المستوطنون منهم وأعضاء الحكومة المتطرفين). إن مثل هذا الأمر دفع الدول المسيطرة على الساحة العالمية للاستفادة من الوضع الجيوسياسي وإعادة هيكلة المنطقة حسب ما يخدم مصالحها ولعقود قادمة.
الأمور التي تفاقمت منذ نهاية العام الماضي، من تدمير لغزة وما يجري على أراضي الضفة الغربية وتدمير البنى التحتية في لبنان وعلى الأراضي السورية وغيرها أصاب دول المنطقة بالرعب من احتمالية تقسيمها وتنفيذ عمليات تهجير للسكان طوعا (لعدم قابلية الارض للحياة) او قسراً كما حصل في الماضي، وفرض واقع جديد في المنطقة في ظل غياب وتعطيل شبه تام لهيئة الأمم المتحدة، التي هاجمها نتنياهو في خطابه الأخير واتهمها بمعاداة السامية، ولسان حاله يقول قرروا ما شئتم وسنفعل ما نشاء. كما أن نتنياهو الذي عرض خرائط النعمة (مبيناً عليها طريق التنمية) والنقمة للمنطقة، ومطالباً العالم بالاختيار بينها، كان من المفروض عليه ان يكون قد اختار أولاً قرار الجامعة العربية لعام 2002 والمتضمن خطة السلام الشامل مع الدول العربية، والعمل على تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لضمان مسار النعمة الذي يدعو إليه.
إننا في الأردن نعي كل المخططات التي تسعى إليها حكومة نتنياهو من تهجير للفلسطينيين وأن يكون الأردن وطنا بديلا لهم، وهو الأمر الذي تحدث عنه جلالة الملك وبمنتهى الصراحة بأن الأردن لن يكون وطناً بديلاً لأحد، ومن واجبنا اليوم وواجب كل الأمة العربية تكثيف الدعم للأشقاء الفلسطينيين للثبات في أرضهم باعتبارهم خط الدفاع الاول عن الأمة. كما أننا في الأردن نثق ثقة مطلقة بقواتنا المسلحة وهي القادرة على الدفاع عن مصالح الأردن الإستراتيجية العظمى، وبقيادة هاشمية ذات رؤى ثاقبة، سبق وأن حذرت قيادات وشعوب العالم من الأخطار الناجمة عن عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار العالم أجمع.

MENAFN29092024000072011014ID1108727757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث