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الغور الشمالي.. مزارعو حمضيات يلقون منتجاتهم في الشوارع (فيديو)

9/29/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- نفذ عدد من المزارعين في لواء الغور الشمالي، ورؤساء الجمعيات الزراعية والعاملين في القطاع، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الزراعة في اللواء، احتجاجاً منهم على إدخال الحمضيات المستوردة.

ويقول المحتجون إن "مزارعي الحمضيات لم يجدوا وسيلة للتعبير عن رفضهم لإغراق الأسواق المحلية بالحمضيات المستوردة من الخارج، إلا عن طريق تنفيذ الوقفة، ورفع العبارات واليافطات التي تعرض مطالبهم"، لافتين إلى أن وزارة الزراعة قامت مؤخراً بإدخال كميات كبيرة من الحمضيات المستوردة، رغم أن السوق المحلي بات لا يحتمل دخول منتجات الحمضيات السورية واللبنانية والمصرية والأفريقية.

ولجأ العديد من المزارعين إلى إفراغ الحمضيات في الشوارع العامة، تعبيراً عن رفضهم لإغراق السوق المحلي بمنتجات الحمضيات المستوردة، وما يقابله من تدني أسعار المنتجات المحلية، داعين إلى حماية المنتج الزراعي المحلي، فيما دعوا وزارة الزراعة إلى ضرورة وقف رخص المستوردين للحمضيات لمدة شهر على الأقل.

من جهته، أوضح مصدر من مديرية الزراعة في لواء الغور الشمالي، أن "عملية استيراد المنتجات الزراعية تأتي كضرورة لغايات تأمين احتياجات السوق المحلي، لكن في فترة من الموسم الحالي كان هناك كميات مبردة سابقا وتم إخراجها إلى السوق، ولم يتم استيراد أي نوع من الحمضيات حديثا".

وأشار المصدر، إلى أن "معدل الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي من الحمضيات يبلغ حالياً 400 طن يومياً، فيما ينتج السوق المحلي نحو 200 طن منها فقط"، مؤكدا أن "معدل ما يدخل من المنتجات السورية للسوق المحلي يصل حالياً نحو 90 طناً يومياً، ووزارة الزراعة على استعداد دائم للحوار مع المزارعين بما يحقق المصلحة العامة".

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