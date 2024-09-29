الغور الشمالي.. مزارعو حمضيات يلقون منتجاتهم في الشوارع (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
الغور الشمالي- نفذ عدد من المزارعين في لواء الغور الشمالي، ورؤساء الجمعيات الزراعية والعاملين في القطاع، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الزراعة في اللواء، احتجاجاً منهم على إدخال الحمضيات المستوردة.
ويقول المحتجون إن "مزارعي الحمضيات لم يجدوا وسيلة للتعبير عن رفضهم لإغراق الأسواق المحلية بالحمضيات المستوردة من الخارج، إلا عن طريق تنفيذ الوقفة، ورفع العبارات واليافطات التي تعرض مطالبهم"، لافتين إلى أن وزارة الزراعة قامت مؤخراً بإدخال كميات كبيرة من الحمضيات المستوردة، رغم أن السوق المحلي بات لا يحتمل دخول منتجات الحمضيات السورية واللبنانية والمصرية والأفريقية.
ولجأ العديد من المزارعين إلى إفراغ الحمضيات في الشوارع العامة، تعبيراً عن رفضهم لإغراق السوق المحلي بمنتجات الحمضيات المستوردة، وما يقابله من تدني أسعار المنتجات المحلية، داعين إلى حماية المنتج الزراعي المحلي، فيما دعوا وزارة الزراعة إلى ضرورة وقف رخص المستوردين للحمضيات لمدة شهر على الأقل.
من جهته، أوضح مصدر من مديرية الزراعة في لواء الغور الشمالي، أن "عملية استيراد المنتجات الزراعية تأتي كضرورة لغايات تأمين احتياجات السوق المحلي، لكن في فترة من الموسم الحالي كان هناك كميات مبردة سابقا وتم إخراجها إلى السوق، ولم يتم استيراد أي نوع من الحمضيات حديثا".
وأشار المصدر، إلى أن "معدل الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي من الحمضيات يبلغ حالياً 400 طن يومياً، فيما ينتج السوق المحلي نحو 200 طن منها فقط"، مؤكدا أن "معدل ما يدخل من المنتجات السورية للسوق المحلي يصل حالياً نحو 90 طناً يومياً، ووزارة الزراعة على استعداد دائم للحوار مع المزارعين بما يحقق المصلحة العامة".
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