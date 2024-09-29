الرواشدة يطلع على المراحل النهائية لمركز ثقافي جرش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات
اطلع وزير الثقافة مصطفى الرواشدة صباح اليوم على المراحل النهائية لمركز ثقافي جرش، ضمن جولة تفقدية زار خلالها مديرية الثقافة، واستمع إلى شرح حول برامج المديرية ونشاطاتها ومشاريعها وخططها المستقبلية.
وأكد الرواشدة ضرورة الاهتمام بالمشاريع التي من شأنها خدمة المجتمع، وتحديدًا ما يتعلق بتمكين الشباب والمرأة، والاهتمام بالصناعات الثقافية والإبداعية في محافظة جرش التاريخية، بما تمتلك من خصوصية في المجالات الحرفية والشعبية.
وأشار الرواشدة إلى مكانة مدينة جرش التاريخية بما تحمله من عمق حضاري، وتعكسه من تنوع ثقافي يصب في خدمة "السياحة الثقافية".
وختم الرواشدة أن مدينة جرش تمثل عنوانًا مهمًا وأصيلًا في ثقافتنا، وتحمل وجه الأردن إلى العالم، داعيًا إلى استثمار ذلك في تطوير صناعاتنا الثقافية.
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