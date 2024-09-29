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الرواشدة يطلع على المراحل النهائية لمركز ثقافي جرش

9/29/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات

اطلع وزير الثقافة مصطفى الرواشدة صباح اليوم على المراحل النهائية لمركز ثقافي جرش، ضمن جولة تفقدية زار خلالها مديرية الثقافة، واستمع إلى شرح حول برامج المديرية ونشاطاتها ومشاريعها وخططها المستقبلية.


وأكد الرواشدة ضرورة الاهتمام بالمشاريع التي من شأنها خدمة المجتمع، وتحديدًا ما يتعلق بتمكين الشباب والمرأة، والاهتمام بالصناعات الثقافية والإبداعية في محافظة جرش التاريخية، بما تمتلك من خصوصية في المجالات الحرفية والشعبية.


وأشار الرواشدة إلى مكانة مدينة جرش التاريخية بما تحمله من عمق حضاري، وتعكسه من تنوع ثقافي يصب في خدمة "السياحة الثقافية".


وختم الرواشدة أن مدينة جرش تمثل عنوانًا مهمًا وأصيلًا في ثقافتنا، وتحمل وجه الأردن إلى العالم، داعيًا إلى استثمار ذلك في تطوير صناعاتنا الثقافية.

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