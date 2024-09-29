العقبة.. تطوير سياسات السلامة والصحة المهنية على طاولة الخبراء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة- بعد حادثة تسرب غاز الكلورين في العقبة منتصف العام 2022، برزت على نحو أوسع القضايا المتعلقة بالسلامة العامة والبيئة في المنطقة الجنوبية المينائية والصناعية، للتصدي للتحديات الكبيرة في المنطقة التي تجمع الصناعات الثقيلة كافة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من الأخطار، ومواكبة النمو المتسارع في القطاعين الاقتصادي والصناعي، عبر مراجعة وتحسين سياسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
وقل يومين، شهدت العقبة انطلاق فعاليات مؤتمر السلامة العربي الخامس الذي نظمته لأول مرة وجاهيا شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، بالتعاون مع معهد السلامة العربي؛ حيث ناقش خبراء في السلامة والصحة المهنية جملة من التحديات التي تواجه منشآت القطاعين العام والخاص في المملكة عامة، والعقبة خاصة، لا سيما بعد التوجيه بتشكيل مركز الرقابة والتنسيق المشترك في المنطقة الصناعية والمينائية الجنوبية.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس الحاج حسن "إن الصحة المهنية والسلامة العامة علم مهم جدا يضاف إلى أمن المعلومات وإدارة المخاطر في الصناعات الكبرى، ويهدف هذا العلم إلى حماية العاملين في المشاريع والأبنية والمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابات للعامل أو الوفاة، إضافة إلى الأضرار أو التلف في ممتلكات المنشأة، تدخل معايير السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة، فضلا عن القواعد المرورية مثل اللوحات الإرشادية، وإلزام جميع الركاب بربط أحزمة الأمان والتقيد بالسرعة المحددة"، مشددا على أن السلامة يجب أن تكون الأولوية القصوى لحماية الإنسان.
وأشار الحاج حسن إلى أن واقع السلامة والصحة المهنية في المملكة يشهد نقلة نوعية نتيجة للتطور الواسع الذي يحدث باستمرار في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، لا سيما في العقبة، خاصة بعد نقل الموانئ إلى المنطقة الجنوبية.
من جانبه، قال محافظ العقبة خالد الحجاج إن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها، وفقا للقانون والمهام المناطة بها، المتابعة المستمرة والحثيثة لجميع أمور السلامة العامة والصحة والبيئة والأمن، ممثلة بمديرية السلامة العامة وأقسام السلامة العامة في جميع محافظات المملكة بشكل عام، وفي محافظة العقبة بشكل خاص، وذلك لتحقيق أعلى معايير السلامة ورفع مستوى الوعي والثقافة لدى الجميع.
وأضاف أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، وجه وزير الداخلية بتشكيل مركز الرقابة والتنسيق المشترك في محافظة العقبة، بهدف درء المخاطر عن المنطقة المينائية والصناعية الجنوبية المكتظة بالمنشآت الحيوية والحساسة، خاصة موانئ النفط والغاز والمواد الخطرة، ولتمكين المنطقة من العمل براحة وأمان.
من جهته، استعرض مدير معهد السلامة العربي، ناصر عمارنة، نطاق عمل المعهد والمسؤوليات المناطة به، ودوره الفاعل في خدمة متطلبات السلامة العامة بالمنطقة.
وأكد عمارنة، أن المعهد العربي لعلوم السلامة تأسس كأول منصة علمية عربية غير ربحية، بهدف نشر الوعي والثقافة حول مجال علوم السلامة في الوطن العربي، ويعد المعهد الأول في العالم العربي المتخصص في تعريب أكواد السلامة، كما يؤهل المدربين والاستشاريين، ويعتمد البرامج والدورات العلمية. يمنح المعهد أيضًا شهادات اعتماد للمدربين المحترفين والجهات التدريبية المتميزة.
وفي السياق نفسه، قالت الخبيرة في علوم السلامة العامة، مديرة وحدة السلامة العامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، المهندسة تمارا الخضور، إن المؤتمر الخامس يستضيف نخبة من أصحاب الخبرات العلمية وذوي الاختصاص، الذين يضيفون قيمة كبيرة للمعلومات والفائدة المرجوة للمشاركين.
وأكدت أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تسعى إلى خلق الظروف المناسبة وتحدي جميع العقبات ضمن أعلى درجات المهنية، مشيرة إلى أن الشراكة مع المعهد العربي لعلوم السلامة تعد إنجازا مهما في تعزيز معايير السلامة وجودة الأداء المؤسسي في المنطقة.
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