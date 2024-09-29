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العقبة.. تطوير سياسات السلامة والصحة المهنية على طاولة الخبراء

9/29/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- بعد حادثة تسرب غاز الكلورين في العقبة منتصف العام 2022، برزت على نحو أوسع القضايا المتعلقة بالسلامة العامة والبيئة في المنطقة الجنوبية المينائية والصناعية، للتصدي للتحديات الكبيرة في المنطقة التي تجمع الصناعات الثقيلة كافة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من الأخطار، ومواكبة النمو المتسارع في القطاعين الاقتصادي والصناعي، عبر مراجعة وتحسين سياسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
وقل يومين، شهدت العقبة انطلاق فعاليات مؤتمر السلامة العربي الخامس الذي نظمته لأول مرة وجاهيا شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، بالتعاون مع معهد السلامة العربي؛ حيث ناقش خبراء في السلامة والصحة المهنية جملة من التحديات التي تواجه منشآت القطاعين العام والخاص في المملكة عامة، والعقبة خاصة، لا سيما بعد التوجيه بتشكيل مركز الرقابة والتنسيق المشترك في المنطقة الصناعية والمينائية الجنوبية.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس الحاج حسن "إن الصحة المهنية والسلامة العامة علم مهم جدا يضاف إلى أمن المعلومات وإدارة المخاطر في الصناعات الكبرى، ويهدف هذا العلم إلى حماية العاملين في المشاريع والأبنية والمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابات للعامل أو الوفاة، إضافة إلى الأضرار أو التلف في ممتلكات المنشأة، تدخل معايير السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة، فضلا عن القواعد المرورية مثل اللوحات الإرشادية، وإلزام جميع الركاب بربط أحزمة الأمان والتقيد بالسرعة المحددة"، مشددا على أن السلامة يجب أن تكون الأولوية القصوى لحماية الإنسان.
وأشار الحاج حسن إلى أن واقع السلامة والصحة المهنية في المملكة يشهد نقلة نوعية نتيجة للتطور الواسع الذي يحدث باستمرار في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، لا سيما في العقبة، خاصة بعد نقل الموانئ إلى المنطقة الجنوبية.
من جانبه، قال محافظ العقبة خالد الحجاج إن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها، وفقا للقانون والمهام المناطة بها، المتابعة المستمرة والحثيثة لجميع أمور السلامة العامة والصحة والبيئة والأمن، ممثلة بمديرية السلامة العامة وأقسام السلامة العامة في جميع محافظات المملكة بشكل عام، وفي محافظة العقبة بشكل خاص، وذلك لتحقيق أعلى معايير السلامة ورفع مستوى الوعي والثقافة لدى الجميع.
وأضاف أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، وجه وزير الداخلية بتشكيل مركز الرقابة والتنسيق المشترك في محافظة العقبة، بهدف درء المخاطر عن المنطقة المينائية والصناعية الجنوبية المكتظة بالمنشآت الحيوية والحساسة، خاصة موانئ النفط والغاز والمواد الخطرة، ولتمكين المنطقة من العمل براحة وأمان.
من جهته، استعرض مدير معهد السلامة العربي، ناصر عمارنة، نطاق عمل المعهد والمسؤوليات المناطة به، ودوره الفاعل في خدمة متطلبات السلامة العامة بالمنطقة.
وأكد عمارنة، أن المعهد العربي لعلوم السلامة تأسس كأول منصة علمية عربية غير ربحية، بهدف نشر الوعي والثقافة حول مجال علوم السلامة في الوطن العربي، ويعد المعهد الأول في العالم العربي المتخصص في تعريب أكواد السلامة، كما يؤهل المدربين والاستشاريين، ويعتمد البرامج والدورات العلمية. يمنح المعهد أيضًا شهادات اعتماد للمدربين المحترفين والجهات التدريبية المتميزة.
وفي السياق نفسه، قالت الخبيرة في علوم السلامة العامة، مديرة وحدة السلامة العامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، المهندسة تمارا الخضور، إن المؤتمر الخامس يستضيف نخبة من أصحاب الخبرات العلمية وذوي الاختصاص، الذين يضيفون قيمة كبيرة للمعلومات والفائدة المرجوة للمشاركين.
وأكدت أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تسعى إلى خلق الظروف المناسبة وتحدي جميع العقبات ضمن أعلى درجات المهنية، مشيرة إلى أن الشراكة مع المعهد العربي لعلوم السلامة تعد إنجازا مهما في تعزيز معايير السلامة وجودة الأداء المؤسسي في المنطقة.

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