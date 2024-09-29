Monday, 30 September 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمومية المحترفين تجدد ثقتها بالعفالق

9/29/2024 11:48:26 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعا غير عادي، اليوم، برئاسة رئيس مجلس إدارة عبد العزيز العفالق، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للرابطة عمر مغربل، وممثلي أعضاء الجمعية العمومية، و14 عضوا، بينما تغيب عن الحضور ممثلو أندية النصر والشباب والخليج، واعتذر ممثل الاتحاد عن عدم الحضور.
وتمحور الاجتماع حول بند رئيسي واحد، ناقش الأعضاء فيه مستقبل مجلس إدارة الرابطة، وصوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على إعادة تعيين مجلس الإدارة الحالي برئاسة العفالق، وسعد اللذيذ نائبا للرئيس، وعضوية كل من: لمياء بنت بهيان وعادل ملاوي وبيتر هتون.
وقد جاء القرار بالأغلبية المطلقة بناء على النتائج الإيجابية التي حققتها الرابطة بقيادة مجلس الإدارة الحالي والفريق التنفيذي. كما اتفق أعضاء الجمعية على أهمية دعم الاستقرار، والاستمرار في الأعمال القائمة لتنفيذ إستراتيجية تحول الرابطة.
من جهته، شكر العفالق القيادة الرشيدة على دعمها الكبير والمستمر للدوري السعودي، مما يعكس حرصها على تطوير القطاع الرياضي في المملكة، وتحقيق النجاحات المتتالية. كما وجه جزيل الشكر والامتنان لسمو وزير الرياضة على دعمه اللامحدود والمتواصل، الذي كان له الأثر البارز في تحقيق التقدم والازدهار للرياضة في المملكة، ولأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بإعادة تعيين المجلس لأربع سنوات مقبلة، مؤكدا أن الرابطة تعمل على تحقيق المستهدفات الموضوعة ضمن إستراتيجيتها، ومشددا على حرص الرابطة على استمرار التعاون مع الأندية لتنفيذ الركائز المختلفة، التي تهدف للتطور الفني والتنظيمي والتجاري لمسابقة الدوري، وتحقيق هدف وصول الدوري السعودي لقائمة أفضل الدوريات العالمية.

MENAFN29092024000089011017ID1108727748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث