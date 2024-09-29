عمومية المحترفين تجدد ثقتها بالعفالق

(MENAFN
- Al Watan)
عقدت الجمعية العمومية لرابطة الدوري
السعودي للمحترفين اجتماعا غير عادي، اليوم، برئاسة رئيس مجلس إدارة عبد العزيز العفالق، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للرابطة عمر مغربل، وممثلي أعضاء الجمعية العمومية، و14 عضوا، بينما تغيب عن الحضور ممثلو أندية النصر والشباب والخليج، واعتذر ممثل
الاتحاد عن عدم الحضور.
وتمحور الاجتماع حول بند رئيسي واحد، ناقش الأعضاء فيه مستقبل مجلس إدارة الرابطة، وصوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على إعادة تعيين مجلس الإدارة الحالي برئاسة العفالق، وسعد اللذيذ نائبا للرئيس، وعضوية كل من: لمياء بنت بهيان وعادل ملاوي وبيتر هتون.
وقد جاء القرار بالأغلبية المطلقة بناء على النتائج الإيجابية التي حققتها الرابطة بقيادة مجلس الإدارة الحالي والفريق التنفيذي. كما اتفق أعضاء الجمعية على أهمية دعم الاستقرار، والاستمرار في الأعمال القائمة لتنفيذ إستراتيجية تحول الرابطة.
من جهته، شكر العفالق القيادة الرشيدة على دعمها الكبير والمستمر للدوري السعودي، مما يعكس حرصها على تطوير القطاع الرياضي في المملكة، وتحقيق النجاحات المتتالية. كما وجه جزيل الشكر والامتنان لسمو وزير الرياضة على دعمه اللامحدود والمتواصل، الذي كان له الأثر البارز في تحقيق التقدم والازدهار للرياضة في المملكة، ولأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بإعادة تعيين المجلس لأربع سنوات مقبلة، مؤكدا أن الرابطة تعمل على تحقيق المستهدفات الموضوعة ضمن إستراتيجيتها، ومشددا على حرص الرابطة على استمرار التعاون مع الأندية لتنفيذ الركائز المختلفة، التي تهدف للتطور الفني والتنظيمي والتجاري لمسابقة الدوري، وتحقيق هدف وصول الدوري السعودي لقائمة أفضل الدوريات العالمية.
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