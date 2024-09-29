الفهود تتذوق طعم الانتصار

(MENAFN
- Al Watan)
تذوق الفيحاء طعم الانتصار في دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على ضيفه الرياض 2 / صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولة الخامسة للدوري.
سجل للفهود فاشيون ساكالا ((20))، ورينزو لوبيز ((35))، وهو أول انتصارات البرتقالي دوريًا، بعد تعرضه لثلاث خسائر متتالية في الجولات الثلاث الأولى، وتعادل في الجولة الرابعة؛ ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وبقي مدرسة الوسطى على 7 نقاط.
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