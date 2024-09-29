Monday, 30 September 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفهود تتذوق طعم الانتصار

9/29/2024 11:48:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تذوق الفيحاء طعم الانتصار في دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على ضيفه الرياض 2 / صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولة الخامسة للدوري.
سجل للفهود فاشيون ساكالا ((20))، ورينزو لوبيز ((35))، وهو أول انتصارات البرتقالي دوريًا، بعد تعرضه لثلاث خسائر متتالية في الجولات الثلاث الأولى، وتعادل في الجولة الرابعة؛ ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وبقي مدرسة الوسطى على 7 نقاط.

MENAFN29092024000089011017ID1108727747

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث