جروهي المتألق يعاني أمام الزعيم

(MENAFN
- Al Watan)
تواصلت معاناة حارس الخلود الحالي، والاتحاد سابقا، البرازيلي مارسيلو جروهي، أمام الهلال. وفشل جروهي في الاحتفاظ بنظافة شباكه أمام الزعيم لأكثر من 38 دقيقة، ليتلقى الحارس البرازيلي الخسارة السابعة من أصل 10 مواجهات سابقة جمعته بالزعيم، أغلبها بالتأكيد بقميص الاتحاد، بينما كانت مباراة
أول من أمس هي الأولى له مع الخلود أمام الموج الأزرق، مقابل انتصار وحيد، وتعادلين. وعلى مستوى الشباك النظيفة أيضا استمرت معاناة الحارس البرازيلي، علما بأنه حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط أمام الزعيم وكانت في موسم 2021 حينما فاز الاتحاد 2 /صفر. في المقابل، استقبلت شباك جروهي 17 هدفا هلاليا بعد رباعية أول من أمس.
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