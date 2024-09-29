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جروهي المتألق يعاني أمام الزعيم

9/29/2024 11:48:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت معاناة حارس الخلود الحالي، والاتحاد سابقا، البرازيلي مارسيلو جروهي، أمام الهلال. وفشل جروهي في الاحتفاظ بنظافة شباكه أمام الزعيم لأكثر من 38 دقيقة، ليتلقى الحارس البرازيلي الخسارة السابعة من أصل 10 مواجهات سابقة جمعته بالزعيم، أغلبها بالتأكيد بقميص الاتحاد، بينما كانت مباراة أول من أمس هي الأولى له مع الخلود أمام الموج الأزرق، مقابل انتصار وحيد، وتعادلين. وعلى مستوى الشباك النظيفة أيضا استمرت معاناة الحارس البرازيلي، علما بأنه حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط أمام الزعيم وكانت في موسم 2021 حينما فاز الاتحاد 2 /صفر. في المقابل، استقبلت شباك جروهي 17 هدفا هلاليا بعد رباعية أول من أمس.

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