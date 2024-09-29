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الهلال فرصة يايسله الأخيرة

9/29/2024 11:48:25 PM
(MENAFN- Al Watan) منحت إدارة الأهلي مدرب الفريق الكروي الأول بناديها، الألماني ماتياس يايسله فرصة أخيرة، لتصحيح أخطائه وتدارك أوضاع فريقه، إلى ما بعد مواجهة الهلال السبت المقبل، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وجاء التوجه الأهلاوي عقب خروج قلعة الكؤوس من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين على يد الجندل، ثم خسارة لقاء القادسية في الجولة الخامسة للدوري، وستكون موقعة الهلال حسب المصادر المحك الحقيقي لقدرة يايسله على تصحيح أوضاع فريقه، وإثبات قدراته الفنية، قبل أن تبحث عن مدرب بديل. من جهة أخرى تأكد غياب لاعب الوسط، زياد الجهني، عن الكلاسيكو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما تلقى 4 إنذارات أمام العروبة والنصر وضمك، وأخيرا القادسية. ويعد الجهني من ركائز خط الوسط بالنسبة ليايسله إلى جانب الإيفواري فرانك كيسيه، خصوصا بعدما تعرض البرازيلي ألكسندر جوميز لإصابة أبعدته عن التشكيل.

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