الهلال فرصة يايسله الأخيرة

(MENAFN
- Al Watan)
منحت إدارة الأهلي مدرب الفريق الكروي الأول بناديها، الألماني ماتياس يايسله فرصة أخيرة، لتصحيح أخطائه وتدارك أوضاع فريقه، إلى ما بعد مواجهة الهلال السبت المقبل، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وجاء التوجه الأهلاوي عقب خروج قلعة الكؤوس من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين على يد الجندل، ثم خسارة لقاء القادسية في الجولة الخامسة للدوري، وستكون موقعة الهلال حسب المصادر المحك الحقيقي لقدرة يايسله على تصحيح أوضاع فريقه، وإثبات قدراته الفنية، قبل أن تبحث عن مدرب بديل. من جهة أخرى تأكد غياب لاعب
الوسط، زياد الجهني، عن الكلاسيكو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما تلقى 4 إنذارات أمام العروبة والنصر وضمك، وأخيرا القادسية. ويعد الجهني من ركائز خط الوسط بالنسبة ليايسله إلى جانب الإيفواري فرانك كيسيه، خصوصا بعدما تعرض البرازيلي ألكسندر جوميز لإصابة أبعدته عن التشكيل.
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