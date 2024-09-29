مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يطلق اختباراً مبتكراً لتقييم هدر الطعام

(MENAFN
- Al Watan)
أطلق مجلس الصحة الخليجي اختبارًا سلوكيًا يهدف لتقليل الأثر السلبي ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات المسببة لهدر الطعام وتسليط الضوء على أهمية السلوكيات الصحيحة لحفظ النعمة وتعزيز جودة الحياة الصحية للفرد الخليجي.
يأتي هذا الاختبار ضمن حملة #خذ_احتياجك والتي اطلقها المجلس استجابةً للتحديات الكبيرة التي تواجهها دول الخليج فيما يتعلق بهدر الطعام، حيث أظهرت الدراسات أن ثلث الطعام المنتج لاستهلاك الإنسان يهدر سنوياً، بينما يُمكن لهذه الكمية إطعام 12% من سكان العالم الذين يعانون من الجوع، حيث أشارت الدراسات الحديثة أن أكثر من 60% من هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي يحدث في مرحلة الاستهلاك، خاصة في المنازل، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها الإفراط في الإعداد، الشراء والتخزين غير المناسب، إذ تشكل مشكلة فقد وهدر الطعام تحدياّ كبيرًا يلحق الضرر بالأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي وتعود أسبابها إلى محدودية الوعي بالممارسات الصحيحة.
يستهدف الاختبار بشكل رئيسي أولياء الأمور المسؤولين عن الشؤون المنزلية، بالإضافة إلى الفئات العمرية المختلفة من المراهقين إلى البالغين، حيث تم بناء الاختبار وفق أسس علمية وبإشرف نخبة من الخبراء المختصين بدول مجلس التعاون وتم تخصيص رسائل وتوصيات توعوية مستندة على مستوى تقييم حالة الفرد مع الهدر وذلك لضمان فعالية أعلى في التوعية وتحقيق تأثير إيجابي ملموس في المجتمع.
هذا ويتضمن الاختبار 10 أسئلة تهدف إلى قياس مستوى وعي الأفراد وسلوكياتهم تجاه هدر الطعام، وفي نهاية الاختبار يحصل المشاركون على نصائح عملية حول كيفية الحفاظ على النعمة والحد من هدر الطعام.
يُعد هذا الاختبار خطوة مهمة نحو تقليل الآثار السلبية لهدر الطعام وتحقيق مستوى أعلى من الاستدامة في دول الخليج، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والمحافظة على الموارد الغذائية للأجيال القادمة.
ويمكن الوصول إلى الاختبار من خلال منصة دليلك الصحي على الرابط
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