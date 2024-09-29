مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يطلق اختباراً مبتكراً لتقييم هدر الطعام

MENAFN - Al Watan) أطلق مجلس الصحة الخليجي اختبارًا سلوكيًا يهدف لتقليل الأثر السلبي ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات المسببة لهدر الطعام وتسليط الضوء على أهمية السلوكيات الصحيحة لحفظ النعمة وتعزيز جودة الحياة الصحية للفرد الخليجي.

يأتي هذا الاختبار ضمن حملة #خذ_احتياجك والتي اطلقها المجلس استجابةً للتحديات الكبيرة التي تواجهها دول الخليج فيما يتعلق بهدر الطعام، حيث أظهرت الدراسات أن ثلث الطعام المنتج لاستهلاك الإنسان يهدر سنوياً، بينما يُمكن لهذه الكمية إطعام 12% من سكان العالم الذين يعانون من الجوع، حيث أشارت الدراسات الحديثة أن أكثر من 60% من هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي يحدث في مرحلة الاستهلاك، خاصة في المنازل، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها الإفراط في الإعداد، الشراء والتخزين غير المناسب، إذ تشكل مشكلة فقد وهدر الطعام تحدياّ كبيرًا يلحق الضرر بالأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي وتعود أسبابها إلى محدودية الوعي بالممارسات الصحيحة.

يستهدف الاختبار بشكل رئيسي أولياء الأمور المسؤولين عن الشؤون المنزلية، بالإضافة إلى الفئات العمرية المختلفة من المراهقين إلى البالغين، حيث تم بناء الاختبار وفق أسس علمية وبإشرف نخبة من الخبراء المختصين بدول مجلس التعاون وتم تخصيص رسائل وتوصيات توعوية مستندة على مستوى تقييم حالة الفرد مع الهدر وذلك لضمان فعالية أعلى في التوعية وتحقيق تأثير إيجابي ملموس في المجتمع.

هذا ويتضمن الاختبار 10 أسئلة تهدف إلى قياس مستوى وعي الأفراد وسلوكياتهم تجاه هدر الطعام، وفي نهاية الاختبار يحصل المشاركون على نصائح عملية حول كيفية الحفاظ على النعمة والحد من هدر الطعام.

يُعد هذا الاختبار خطوة مهمة نحو تقليل الآثار السلبية لهدر الطعام وتحقيق مستوى أعلى من الاستدامة في دول الخليج، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والمحافظة على الموارد الغذائية للأجيال القادمة.

ويمكن الوصول إلى الاختبار من خلال منصة دليلك الصحي على الرابط