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كتاب بقالب صحفي لمسيرة معرض الكتاب خلال 45 عاما

9/29/2024 11:48:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أنجز الباحث منصور بن محمد العساف، كتابًا بقالب صحفي يوثق فيه مسيرة معارض الكتب في مدينة الرياض، بعنوان: (معرض الرياض الدولي للكتاب: النشأة.. التاريخ.. المنجزات).
ويقع الكتاب في 227 صفحة، مدعمة بالصور والوثائق والجداول، تتبع فيها المؤلف تطورات ((معرض الرياض الدولي للكتاب))، الذي ولد في أروقة جامعة الرياض (الملك سعود حاليًا)، ابتداءً من نسخته الأولى غرة صفر عام 1978، وحتى نسخته السادسة والعشرين عام 2022، من خلال توثيق بداياته، ورصد تحولاته، وعرض منجزاته العلمية والعملية؛ بقالب توثيقي، ورصد تاريخي للنسخ الأخيرة منه، مع التركيز على أولويات كل معرض ومستجداته وأثره التثقيفي والمجتمعي.
وأشار الباحث أن ((معرض الرياض الدولي للكتاب))، شهد تنقلات زمانية ومكانية خلال مسيرته التي تجاوزت أكثر من 45 عامًا، حيث استمر خلال أعوامه الأربعة الأولى ملتزمًا بموعده كل عام، إلا أنه من عام 1982 بدأ بالانقطاع، حيث أقيم في أعوام وغاب في أخرى، إلى عام 2006، حيث استمر سنويًا ما عدا عام 2020 بسبب جائحة كورونا، كما أنه انتقل من موقعه الأول بمقرّ جامعة الرياض (جامعة الملك سعود حاليًا) بالملز، إلى أكثر من خمسة مواقع، وحظي خلال هذه المدة؛ بتطورات علمية وإعلامية، وتوسع في الخدمات والمرفقات والمنجزات.
يُذكر أن معرض الرياض الدولي، يعد الآن من أهم المنصات الثقافية الدولية التي توجد حراكًا ثقافيًا في الوطن العربي، وقد مر بتطورات كبيرة خلال مسيرته الطويلة، ولعل أشهر تلك التطورات عدد دور النشر المشاركة فيه، والتي صعدت من 120 دارًا خلال المعرض الأول عام 1978 إلى 2000 دار نشر هذا العام 2024.
الخط العربي يجذب الزوار تفرد الخط العربي بجماله وتميزه عن سائر لغات العالم، وبرز في أجنحة معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام بتعبيراته اللافتة، فجمع حوله العشرات من محبي الخط بأنواعه المختلفة، بوصفه إرثًا إسلاميًّا وتاريخيًّا ورمزًا قوميًا للغة القرآن. وانتشرت في أروقة وزوايا المعرض لوحات فنية جدارية بتصميم الخط العربي الإسلامي، ففي دور النشر توزعت أنواع الخطوط واتسعت بأحجامها المختلفة واشتملت على كلمات دينية وأحاديث نبوية وأمثلة وحكم وعظية وآيات من القرآن الكريم.
ويحتضن المعرض في هذا المجال مبادرة الأمير محمد بن سلمان العالمية للخط العربي، التي سطعت أنوارها بمعرض الكتاب، ومن خلالها استطاع الزوار التعرف على أنواع الخطوط التي تمثلت في الكوفي، والرقعة، والنسخ، والثلث، والإجازة، والديواني، والفارسي وغيرها، فقد أقاموا المسابقات حول اللغة العربية وخطوطها وقدموا الجوائز التذكارية للفائزين.

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