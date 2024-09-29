أداة تقلص تحقيقات 81 عاما إلى 30 ساعة

(MENAFN
- Al Watan)
تعزز أداة جديدة من الذكاء الاصطناعي سرعة العمل الشرطي بشكل مذهل، حيث تستطيع هذه الأداة التي تم تطويرها في أستراليا اختصار 81 عامًا من التحقيقات والعمل الشرطي في 30 ساعة، ومن المتوقع طرحها في المملكة المتحدة.
وتخضع الأداة حاليًا للاختبار من قبل شرطة إيفون وسومرست في المملكة المتحدة، وتم تطوير الأداة التي أطلق عليها اسم (Söze) بواسطة شركة (Akkodis)، لحل مشاكل الشرطة وتقديم فوائد ملموسة تؤثر على نتائج الشرطة.
وتسمح الأداة للمحققين والمحللين باكتشاف الأنماط عبر مجموعات بيانات متباينة بمستوى تحليل غير ممكن باستخدام الأساليب الحالية، وتقوم الأداة بإجراء التحليلات تلقائيًا، فضلاً عن القدرة على تحليل البيانات من مصادر متعددة في وقت واحد.
وأثبتت الأداة نجاحها في مجموعة من أنواع الجرائم، بما في ذلك الإرهاب والاغتيال والجرائم الضخمة والجريمة المنظمة والأشخاص المفقودون، والاتجار بالبشر والقتل، والاحتيال المالي والنصب، وتجارة المخدرات والجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال، وتمكن الأداة المحللين أو المحققين المهرة، من التركيز على مجالات أكثر تحديدًا للتحليل ومتابعة قنوات التحقيق الفردية.
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