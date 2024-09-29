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أداة تقلص تحقيقات 81 عاما إلى 30 ساعة

9/29/2024 11:48:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تعزز أداة جديدة من الذكاء الاصطناعي سرعة العمل الشرطي بشكل مذهل، حيث تستطيع هذه الأداة التي تم تطويرها في أستراليا اختصار 81 عامًا من التحقيقات والعمل الشرطي في 30 ساعة، ومن المتوقع طرحها في المملكة المتحدة.
وتخضع الأداة حاليًا للاختبار من قبل شرطة إيفون وسومرست في المملكة المتحدة، وتم تطوير الأداة التي أطلق عليها اسم (Söze) بواسطة شركة (Akkodis)، لحل مشاكل الشرطة وتقديم فوائد ملموسة تؤثر على نتائج الشرطة.
وتسمح الأداة للمحققين والمحللين باكتشاف الأنماط عبر مجموعات بيانات متباينة بمستوى تحليل غير ممكن باستخدام الأساليب الحالية، وتقوم الأداة بإجراء التحليلات تلقائيًا، فضلاً عن القدرة على تحليل البيانات من مصادر متعددة في وقت واحد.
وأثبتت الأداة نجاحها في مجموعة من أنواع الجرائم، بما في ذلك الإرهاب والاغتيال والجرائم الضخمة والجريمة المنظمة والأشخاص المفقودون، والاتجار بالبشر والقتل، والاحتيال المالي والنصب، وتجارة المخدرات والجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال، وتمكن الأداة المحللين أو المحققين المهرة، من التركيز على مجالات أكثر تحديدًا للتحليل ومتابعة قنوات التحقيق الفردية.

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