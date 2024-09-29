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حرس الحدود يحبط تهريب 440 كيلوجراما من القات بجازان - جريدة الوطن السعودية

9/29/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (15) مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (320) كلجم من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود كذلك في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (120) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني gov، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية

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