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استشهاد رجلين من الدفاع المدني في حريق سوق جدة الدولي - جريدة الوطن السعودية

9/29/2024 11:47:58 PM
(MENAFN- Al Watan) استشهد اثنان من رجال الدفاع المدني هما الجندي أول أكرم جمعة الجهني والجندي عبدالله مناحي السبيعي، وذلك أثناء أداء مهام عملهما في إخماد حريق سوق جدة الدولي بحي الروضة.
وذكرت مصادر أن الحريق الذي اندلع صباح أمس في السوق تسبب في انهيار واجهات السوق عند بوابتين على الأقل، وهما ((1 و4)). وأوضحت أن الحريق بدأ عند البوابة ((4)) قبل صلاة الفجر، ثم انتشر إلى غالبية السوق، الأمر الذي تسبب في تضرر الكثير من المحلات داخل السوق بشكل كبير.
وقالت مصادر لـ((الوطن)) إن الحريق اندلع في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من السوق، وهناك عدد من الأضرار بمحلات الذهب والمحلات الإلكترونية. وأضافت المصادر أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، وأن الدفاع المدني يحقق في الحادثة، مبينة أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني أغلقت الشوارع المحيطة، وفرضت طوقا أمنيا حول السوق، الذي يعد أحد أقدم المجمعات التجارية في جدة، وأول سوق مغلق بالمحافظة. إحكام
السيطرة على الحريق
وقد ذكر الدفاع المدني، في وقت سابق صباح أمس، أنه باشر حريقًا في مجمع تجاري بحي الروضة في جدة، وتمت السيطرة عليه بعد ساعات طويلة من اندلاعه، وذلك عبر 20 فرقة إطفاء ومساندة باشرت الحادث.
دمار هائل
ووفقا للصور ومقاطع الفيديو للسوق وهو يحترق، التي انتشرت عبر مواقع التواصل، فقد ظهر أن هناك تضررا كبيرا لمعظم واجهات ومحلات السوق. وأوضحت الصور دمارا هائلا لكل جوانب السوق وواجهاته، وتضرر المحلات، بينما لم تشر المعلومات إلى وجود أي إصابات أو وفيات.
سوق عمره 5 عقود
ويعتبر سوق جدة الدولي من أكبر الأسواق القديمة في مدينة جدة، إذ يبلغ عمره أكثر من 50 عاما، ويعد من الأسواق الضخمة ذات التصاميم الكلاسيكية الفريدة من نوعها من الخارج. أما من الداخل فقد حظى بديكورات فخمة وسط شلالات ونوافير مائية رائعة الجمال أشبه ببحيرات صغيرة. ويشتمل السوق على ما يقرب من 200 محل تجاري تخدم رواده، ويضم محلات لها تاريخ حافل في تجارة أشهر الماركات المحلية والعالمية. وفي الآونة الأخيرة، أصبح السوق يضم محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
سوق الذكريات
وعبر الكثير من سكان جدة عن حزنهم لخبر حريق السوق، الذي يطلق عليه الكثيرون ((سوق الذكريات))، إذ قال مازن: ((السوق المليء بالذكريات ذهب أدراج الرياح، فهو من أقدم الأسواق بجدة، وكان له طابع خاص، ومنفرد بهدوئه وجدرانه ورائحته، حتى سلاحفه المستوطنة فيه منذ التسعينيات)). وأضاف جمال برهان: ((عند افتتاحه قبل أكثر من 45 عاما، كان معلما بارزا، ولا يزال أول سوق حديث مكيف بجدة، وقتها لم تكن هناك مولات كما هي

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