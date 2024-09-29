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حريق هائل في سوق جدة الدولي - جريدة الوطن السعودية

9/29/2024 11:47:58 PM
(MENAFN- Al Watan) اندلع صباح اليوم، حريق هائل في سوق جدة الدولي، حيث قامت فرق الدفاع المدني بمباشرة الحريق الذي لا يزال مستمرا منذ ساعات الصباح الأولى.
ولم يتضح بعد أسباب الحريق والخسائر التي نجمت عنه ، ويعتبر سوق جدة الدولي من أكبر الأسواق في المحافظة والتي يتجاوز عمرها أكثر من 50 عاما ، ويعد صرحا ضخم ذو تصاميم كلاسيكية فريدة من نوعها من الخارج أما من الداخل فقد حظى بديكورات فخمة وسط شلالات ونوافير مائية رائعة الجمال أشبه ببحيرات صغيرة ، ويشتمل على ما يقرب من مائتي محل تجاري يخدم رواد السوق، ويضم محلات لها تاريخ حافل في تجارة أشهر الماركات المحلية والعالمية ، وفي الاوان الاخيري اصبح السوق يضم محلات الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.

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