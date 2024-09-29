عبارات خالدة على ألسنة النرجسيين

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت الدكتورة راماني ديورفاسيولا العالم النفسي في جامعة
كاليفورنيا، إن هناك 6 عبارات خالدة تأتي على ألسنة المصابين بمرض النرجسية، وتدلل على عمق إصابتهم بذلك المرض النفسي، لخصتها في العبارات الآتية:
1- ((لا أريد الحديث عن نفسي، ولكن..))
المريض بالنرجسية دائماً يسعى للحديث عن نفسه، في الوقت نفسه عقله الباطن يعاكسه ويجبره على نفي ذلك الأمر، وبالتالي تخرج تلك العبارة النافية للحديث عن الذات، مصحوبة بحديث كامل عن الذات.
2- ((أعتذر لأنك فهمت بهذا الشكل))
يرفض المريض بالنرجسية الاعتراف بالخطأ، ولذلك يلجأ لحيلة دفاعية بتقديم الاعتذار عن فهم الآخرين الخاطئ لما يقول، بالرغم من أنه المخطئ في الأساس.
3- ((لماذا تفترض ذلك عني))
يجيد النرجسي قلب الظلم مظلوميةً، فبدلاً من أن يُتهم بأنه ظالم، يحوّل الأمر وكأنه ضحية فهم المجتمع الخاطئ له.
4- ((أنا شخص مشغول وليس لدي وقت لهذا الحديث))
يلجأ الشخص النرجسي دائماً لتلك الحيلة لإعطاء قدر لنفسه أكبر من حجمه الحقيقي، وأحياناً للهروب من الإجابات أو من انكشاف حقيقته.
5- ((أتمنى أن تعلم مع من تتحدث))
جملة تهديدية دائماً يصدرها النرجسي لإثبات قوته وتجبره والإيحاء بعلو مكانته، ليستصغر الآخرين أنفسهم أمامه، فيخرج منتصراً.
6- ((هذا ليس عدلاً))
النرجسيون يريدون أن تكون قوانين العالم على قدرهم ووفق رغباتهم، فالعدل هو عدلهم من وجهة نظرهم، حتى لو خالف قوانين الطبيعة، وما يرونه خادماً لمصالحهم فذلك العدل، وما يخالفها فهو ليس عدلاً.
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