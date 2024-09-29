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عبارات خالدة على ألسنة النرجسيين

9/29/2024 11:46:07 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الدكتورة راماني ديورفاسيولا العالم النفسي في جامعة كاليفورنيا، إن هناك 6 عبارات خالدة تأتي على ألسنة المصابين بمرض النرجسية، وتدلل على عمق إصابتهم بذلك المرض النفسي، لخصتها في العبارات الآتية:
1- ((لا أريد الحديث عن نفسي، ولكن..))
المريض بالنرجسية دائماً يسعى للحديث عن نفسه، في الوقت نفسه عقله الباطن يعاكسه ويجبره على نفي ذلك الأمر، وبالتالي تخرج تلك العبارة النافية للحديث عن الذات، مصحوبة بحديث كامل عن الذات.
2- ((أعتذر لأنك فهمت بهذا الشكل))
يرفض المريض بالنرجسية الاعتراف بالخطأ، ولذلك يلجأ لحيلة دفاعية بتقديم الاعتذار عن فهم الآخرين الخاطئ لما يقول، بالرغم من أنه المخطئ في الأساس.
3- ((لماذا تفترض ذلك عني))
يجيد النرجسي قلب الظلم مظلوميةً، فبدلاً من أن يُتهم بأنه ظالم، يحوّل الأمر وكأنه ضحية فهم المجتمع الخاطئ له.
4- ((أنا شخص مشغول وليس لدي وقت لهذا الحديث))
يلجأ الشخص النرجسي دائماً لتلك الحيلة لإعطاء قدر لنفسه أكبر من حجمه الحقيقي، وأحياناً للهروب من الإجابات أو من انكشاف حقيقته.
5- ((أتمنى أن تعلم مع من تتحدث))
جملة تهديدية دائماً يصدرها النرجسي لإثبات قوته وتجبره والإيحاء بعلو مكانته، ليستصغر الآخرين أنفسهم أمامه، فيخرج منتصراً.
6- ((هذا ليس عدلاً))
النرجسيون يريدون أن تكون قوانين العالم على قدرهم ووفق رغباتهم، فالعدل هو عدلهم من وجهة نظرهم، حتى لو خالف قوانين الطبيعة، وما يرونه خادماً لمصالحهم فذلك العدل، وما يخالفها فهو ليس عدلاً.

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