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مواطن ينجح في زراعة الفول السوداني بالقصيم

9/29/2024 11:46:07 PM
(MENAFN- Al Watan) على مساحة 4800 م2، نجح المزارع محمد بن سعد الهويملي في زراعة الفول السوداني، في قرية العمودة الشمالية التابعة لمركز الفوارة بمنطقة القصيم قبل 4 سنوات.
وتنتج المزرعة، حسب الهويملي، ما بين 2 إلى 3 أطنان من الفول السوداني، مبينا أن فكرة زراعة هذا المنتج في مساحة صغيرة في شهر مارس وعند وقت جني المحصول في بداية شهر أغسطس كانت التجربة ناجحة. وبين أنه استمر في زيادة مساحات زراعة الفول السوداني سنويا، مع المحافظة على أن يكون المنتج طبيعيا وخاليا من الأسمدة الكيماوية.
من جانبه، قال رئيس الجمعية التعاونية بالفوارة سليمان عبيد الحربي إن الجمعية تدعم هذه المشاريع الزراعية بالتسويق لمنتجاتهم عن طريق المهرجانات مثل مهرجان الحنطة بالفوارة والتسويق لمنتجاتهم بأسواق التعاونية الاستهلاكية.

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