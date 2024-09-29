مواطن ينجح في زراعة الفول السوداني بالقصيم

(MENAFN
- Al Watan)
على مساحة 4800 م2، نجح المزارع محمد بن سعد الهويملي في زراعة الفول السوداني، في قرية العمودة الشمالية التابعة لمركز الفوارة بمنطقة القصيم قبل 4 سنوات.
وتنتج المزرعة، حسب الهويملي، ما بين 2 إلى 3 أطنان من الفول السوداني، مبينا أن فكرة زراعة هذا المنتج في مساحة صغيرة في شهر مارس وعند وقت جني المحصول في بداية شهر أغسطس كانت التجربة ناجحة. وبين أنه استمر في زيادة مساحات زراعة الفول السوداني سنويا، مع المحافظة على أن يكون المنتج طبيعيا وخاليا من الأسمدة الكيماوية.
من جانبه، قال رئيس الجمعية التعاونية بالفوارة سليمان عبيد الحربي إن الجمعية تدعم هذه المشاريع الزراعية بالتسويق لمنتجاتهم عن طريق المهرجانات مثل مهرجان الحنطة بالفوارة والتسويق لمنتجاتهم بأسواق التعاونية الاستهلاكية.
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