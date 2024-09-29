ملتقى موارد أمانة جازان يناقش تعزيز الأداء المؤسسي

(MENAFN
- Al Watan)
بتوجيه من أمين منطقة جازان، المهندس يحيى الغزواني، عُقِد أمس في مركز الأمير سلطان الحضاري ملتقى الموارد البشرية، وذلك بحضور مسئولي الموارد البشرية في أمانة وبلديات المنطقة، وهدف الملتقى، الذي ترأسه مدير عام الموارد البشرية بأمانة منطقة جازان محمد عائض حجازي، إلى مناقشة تحسين بيئة العمل وتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الكفاءات البشرية. التحديات والحلول
وأوضح مدير عام إدارة الموارد البشرية بأمانة المنطقة، محمد حجازي، أن اجتماع مدراء الموارد البشرية بأمانة منطقة جازان وبلدياتها تناول عددًا من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بتطوير الموارد البشرية في الأمانة والبلديات، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه مدراء الموارد البشرية في البلديات وكيفية التعامل معها، وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة، ووضع الحلول المناسبة لتلك التحديات.
تحسين بيئة العمل
تطرق الملتقى إلى خطط تحسين بيئة العمل من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية للموظفين، إضافة إلى تطوير أنظمة الموارد البشرية بما يتماشى مع أفضل ممارسات التقنية الإدارية الحديثة. تعزيز الأداء المؤسسي
ناقش الملتقى مشروعات خطط وزارة البلديات وأمانة المنطقة المستقبلية، والتي تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الكفاءات البشرية في البلديات، إضافة إلى استعراض إنجازات الفترة الماضية والخطط التنفيذية لإدارات الموارد البشرية للعام المقبل، كما شهدت جلسات الملتقى مداخلات وتساؤلات مدراء الموارد البشرية في بلديات محافظات المنطقة.
MENAFN29092024000089011017ID1108727731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.