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ملتقى موارد أمانة جازان يناقش تعزيز الأداء المؤسسي

9/29/2024 11:46:07 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه من أمين منطقة جازان، المهندس يحيى الغزواني، عُقِد أمس في مركز الأمير سلطان الحضاري ملتقى الموارد البشرية، وذلك بحضور مسئولي الموارد البشرية في أمانة وبلديات المنطقة، وهدف الملتقى، الذي ترأسه مدير عام الموارد البشرية بأمانة منطقة جازان محمد عائض حجازي، إلى مناقشة تحسين بيئة العمل وتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الكفاءات البشرية.
التحديات والحلول
وأوضح مدير عام إدارة الموارد البشرية بأمانة المنطقة، محمد حجازي، أن اجتماع مدراء الموارد البشرية بأمانة منطقة جازان وبلدياتها تناول عددًا من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بتطوير الموارد البشرية في الأمانة والبلديات، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه مدراء الموارد البشرية في البلديات وكيفية التعامل معها، وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة، ووضع الحلول المناسبة لتلك التحديات.
تحسين بيئة العمل
تطرق الملتقى إلى خطط تحسين بيئة العمل من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية للموظفين، إضافة إلى تطوير أنظمة الموارد البشرية بما يتماشى مع أفضل ممارسات التقنية الإدارية الحديثة.
تعزيز الأداء المؤسسي
ناقش الملتقى مشروعات خطط وزارة البلديات وأمانة المنطقة المستقبلية، والتي تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الكفاءات البشرية في البلديات، إضافة إلى استعراض إنجازات الفترة الماضية والخطط التنفيذية لإدارات الموارد البشرية للعام المقبل، كما شهدت جلسات الملتقى مداخلات وتساؤلات مدراء الموارد البشرية في بلديات محافظات المنطقة.

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