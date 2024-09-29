Monday, 30 September 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خرافات يرفضها العقل والعلم

9/29/2024 11:46:06 PM
(MENAFN- Al Watan) الخُرافة هي إعتقاد ، وأوهام في أشياء ، و حكايات ليس لها أصل، يرفضها العقل والمنطق ، لكنها للأسف تجد الكثير من المجتمعات من يصدقها إلى حد اليقين !!
وفي عصرنا الحاضر أصبح الإنسان في حيرة من أمره، بعد أن أخذت بعض وسائل التواصل
الترويج للخرافات ، التنجيم ، الخزعبلات،ثم يأتي من يُسىء إستخدام " الميتافيرس"الواقع الإفتراضي، ليزيد الطين بلة ، ويزور تلك الأوهام بالصوت والصورة.
وكانت الأساطير كما يُقال عنها "تاريخ في صور متنكرة " حديث مجالس السمر في الماضي ، وقد
يكون فيها من الحقيقة الشيء اليسير لكنها خضعت على مر العصور للمبالغة والتضخيم فتشعبت أحداثها ،وكثُر رواتها.
وتؤكد دراسات إجتماعية ، أن الخرافات تختفي من حياة يشع فيها الإيمان ، ومجتمع يزدهر بالعلم والثقافة ،ومحاربة الشائعات ومقاطع مشاهير الفلس.
وقد كشف الكاتب شادي عبد الحافظ في كتابه "ليلة نهاية التاريخ" عن أشهر الخرافات والمقولات التي حُشرت قسراً في العلوم ، والعادات ، ونظريات المؤامرة.
وأحصى أكثر من مئئتي خرافة مع تبيان سياقاتها التاريخية والإجتماعية وتأثيراتها السلبية، ومن أبرزها ( بعض نظريات تطوير الذات، البرمجة اللغويةالعصبية ، طب الاعشاب الأمراض النفسية ، نهاية العالم وعلاقته بالعصر الجليدي ، الفيروس القاتل).
وألمح الكتاب إلى بعض المزاعم، التي جرت على السنة العامة ، واعتقدوا صحتهابينما هي في الحقيقة خُرافات لا أساس لها ، وفي مقدمتها ( العلاج بلسعات النحل، الهواتف الذكية وعلاقتها بالسرطان، سنام الجمل خِزانة الماء ، اللون الأحمر يستثير الثيران، الطيار الآلي يطير بالطائرة، ذاكرة السمكة، النعامة تدفن رأسها في الرمال، الإسقاط النجمي ، شراء نجمة بإسم العاشق ، من يبتلع لسانه، النفط صُنع من الديناصورات، نقل القلب يغير الشخصية ، الجزر يقوي النظر ، مص سم الثعبان وربط المكان الملدوغ ) إضافة إلى الكثير من الخرافات التي جاءت في صيغة أخبار وحكايات ، دون التاكد من صحتها ،وكأن الشاعر الذي قال قبل عدة قرون، "وما آفة الأخبار إلا رواتها" قد أدرك إنعكاساتها السلبية.
ولم يسلم الشأن الثقافي من الخرافات إن صح التعبير حيث أورد ياسر الأطرش في كتابه"أكاذيب نحبها" مجموعة ليست قليلة من التحقيقات وأسرار القصائد والمحكيات في الماضي. وأوضح أنه جمع بعضاً من تلك الأكاذيب ،وفندها بالدليل العلمي والتاريخي، ومنها قصائد يعرفها الناس ولكنهم يغفلون عما وراءها مشيراً إلى أنه ليس الأول في هذا الميدان ، فقد سبقه كثيرون ، ولكن أصواتهم ضاعت في زحمة سوق التدليس وأصوات باعة الوهم العالية.

MENAFN29092024000089011017ID1108727730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث