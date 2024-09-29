منصة ذكاء اصطناعي تجيب بالذكريات

(MENAFN
- Al Watan)
تطور شركة تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي الناشئة ((نومي إيه.آي)) منصة ذكاء اصطناعي تستهدف التركيز على نقاط محددة حتى تستطيع تقديم إجابات أكثر دقة على أسئلة المستخدمين.
وقال أليكس كاردينيل، الرئيس التنفيذي لشركة ((نومي إيه.آي))، في تصريحات لموقع ((تك كرانش)) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا: بالنسبة إلينا نستخدم المبادئ نفسها ((التي تستخدمها أوبن إيه.آي))، لكن بطريقة تركز أكثر على ما يهتم به مستخدمونا بالفعل، وهو جانب الذاكرة والذكاء العاطفي في الأشياء، منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى تعمل من خلال سلسلة الأفكار، لكننا نعمل بصورة أكبر كسلسلة تأمل أو سلسلة ذاكرة.
فإذا قال شخص ما لمنصة ((نومي)) إنه عانى يومًا صعبًا في العمل، ويريد معرفة السبب، ستقوم المنصة بتذكر أن المستخدم ليس بشكل جيد في ظل وجود زميل معيَّن مثلاً، ويسأل المستخدم: هل كان اليوم صعبًا لوجود هذا الزميل؟
ثم تستطيع نومي أن تذكّر المستخدم بكيفية نجاحه في تقليل الخلافات الشخصية في مكان العمل في الماضي، وتقدم له المزيد من النصائح العملية للتعامل مع وجود هذا الزميل.
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