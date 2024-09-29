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منصة ذكاء اصطناعي تجيب بالذكريات

9/29/2024 11:46:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تطور شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة ((نومي إيه.آي)) منصة ذكاء اصطناعي تستهدف التركيز على نقاط محددة حتى تستطيع تقديم إجابات أكثر دقة على أسئلة المستخدمين.
وقال أليكس كاردينيل، الرئيس التنفيذي لشركة ((نومي إيه.آي))، في تصريحات لموقع ((تك كرانش)) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا: بالنسبة إلينا نستخدم المبادئ نفسها ((التي تستخدمها أوبن إيه.آي))، لكن بطريقة تركز أكثر على ما يهتم به مستخدمونا بالفعل، وهو جانب الذاكرة والذكاء العاطفي في الأشياء، منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى تعمل من خلال سلسلة الأفكار، لكننا نعمل بصورة أكبر كسلسلة تأمل أو سلسلة ذاكرة.
فإذا قال شخص ما لمنصة ((نومي)) إنه عانى يومًا صعبًا في العمل، ويريد معرفة السبب، ستقوم المنصة بتذكر أن المستخدم ليس بشكل جيد في ظل وجود زميل معيَّن مثلاً، ويسأل المستخدم: هل كان اليوم صعبًا لوجود هذا الزميل؟
ثم تستطيع نومي أن تذكّر المستخدم بكيفية نجاحه في تقليل الخلافات الشخصية في مكان العمل في الماضي، وتقدم له المزيد من النصائح العملية للتعامل مع وجود هذا الزميل.

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