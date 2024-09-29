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رقم قياسي للخلع في مصر

9/29/2024 11:46:06 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل طلاق الخلع في مصر رقما قياسيا خلال العام الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي ينشرها الجهاز، ارتفع عدد أحكام طلاق ((الخلع)) 81.3% خلال 2023 على أساس سنوي، مسجلا نحو 8 آلاف و684 حكما من إجمالي الأحكام القضائية النهائية، المقدرة بـ10 آلاف و683 حكما.
وإجمالا، بلغ عدد حالات الطلاق بين المصريين في العام الماضي 265 ألفا و606 حالات مقابل 269 ألفا و834 حالة في 2022، بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.
وسجلت أحكام الخلع 3.3% من إجمالي حالات الطلاق بين المصريين خلال 2023، وفق بيانات جهاز الإحصاء.
وكانت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية ((25 - 30 سنة))، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية ((75 سنة فأكثر))، وفق بيانات الجهاز.

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