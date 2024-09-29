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شحن الجوالات بالطاقة الشمسية قريبا

9/29/2024 11:46:06 PM
(MENAFN- Al Watan) سعى الباحثون منذ سنوات إلى دمج الطاقة المتجددة في الأشياء اليومية، وهذه الرؤية المستقبلية أصبحت الآن أقرب إلى الواقع، حيث طور فريق بحثي في كلية هندسة الطاقة والكيمياء في معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا (UNIST) خلايا شمسية شفافة، يمكن دمجها في الأسطح الزجاجية للأجهزة المحمولة والسيارات والمباني، مما يوفر طريقة سلسة وفعالة لتوليد الطاقة من ضوء الشمس.
وتتميز الخلايا الشمسية التي ابتكرها الفريق، بقيادة البروفيسور كوانيونغ سيو، بأنها شفافة وعديمة اللون، مما يجعلها مناسبة لتكون طبقة فوق أو تحت شاشات الأجهزة المحمولة. وحقق الفريق ذلك باستخدام تصميم ((الاتصال الخلفي الكامل))، الذي يضع جميع مكونات الخلية الشمسية في الخلف، مما يضمن أن الجزء الأمامي يظل غير معاق بصريًا.
كما طور الباحثون تقنية ((التوحيد السلس))، التي تلغي الفجوات بين الخلايا الشمسية، وتزيل الحاجة إلى الأسلاك المعدنية المعتمة، وكلتاهما كانتا تضران بمظهر الخلايا الشمسية الشفافة.
وقد حقق نموذج الخلية الشمسية الشفافة بحجم 16 سم2 كفاءة عالية، حيث تراوحت النفاذية بين 14.7 و20%، وشحن بنجاح هاتفًا ذكيًا باستخدام ضوء الشمس الطبيعي، مما يوضح إمكان استخدام هذه الخلايا كمصادر للطاقة.
ولم يذكر البحث المدة الزمنية التي تحتاجها بطارية الموبايل للشحن بالكامل، إلا أنه مع تطوير تلك الخلايا، وزيادة قدراتها على ضخ الطاقة، فقد تصل لسرعات عالية تحاكي الشحن اللاسلكي الموجود حاليا في بعض الأجهزة.
وأوضح الباحث جيونغوان بارك، وأستاذ مساعد البحث كانغ مين لي: ((لقد حلّت هذه الدراسة بشكل أساسي المشكلة الجمالية لطريقة توحيد الخلايا الشمسية الحالية من خلال تصميم هيكل الجهاز الجديد. إنها تقدم إمكان استخدام الخلايا الشمسية الشفافة المصنوعة من السيليكون في مختلف الصناعات، مثل الأجهزة الصغيرة، وكذلك في زجاج المباني والسيارات)).
وأضاف البروفيسور سيو: ((فتحنا طريقًا جديدًا لأبحاث التوحيد، وهو أمر أساسي لتسويق الخلايا الشمسية الشفافة المصنوعة من السيليكون. نخطط لمواصلة البحث حتى تصبح الخلايا الشمسية الشفافة تقنية رئيسية في صناعة الطاقة المستقبلية الصديقة للبيئة)).

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