الرياض والشرقية وجدة تتصدر عمليات المخ والأعصاب

(MENAFN
- Al Watan)
تصدرت مدنية الرياض عدد التدخلات الجراحية للمخ والأعصاب بمستشفيات وزارة الصحة، حيث بلغ عدد العمليات بها 2770 عملية، تلها المنطقة الشرقية بـ1185 عملية، وسجلت جدة 1072 عملية، وبلغ إجمالي عدد التدخلات الجراحية في كل المناطق 10884 عملية، وفقا لتقرير وزارة الصحة عام 2023.
عمليات المخ والأعصاب
أوضح استشاري المخ والأعصاب كمال عبد العال أن مجال جراحة المخ والأعصاب يشمل جراحة الجهاز العصبي، أي كل ما يتعلق بالدماغ والحبل الشوكي والعمود الفقري والأعصاب الطرفية. كذلك ألم الرقبة المزمن والظهر، مبينا أن هناك إصابات رياضية
تتعلق بمنطقة الرقبة تحال إلى قسم المخ والأعصاب، لعلاجها.
وأكد أنه عادة جميع هذه العمليات تكون نسبة نجاحها 100%، فجميع الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة على قدرة عالية من الكفاءة والخبرة الطويلة في إجراء هذه العمليات، وهناك جراحة تتعلق في المخ والأعصاب الوعائية، وتستخدم في إجراء هذه العملية أحدث التقنيات التي وفرتها وزارة الصحة، مما جعل هذه العمليات تنجح بنسبة كبيرة.
الأكثر انتشارا
لفت الدكتور كمال عبدالعال إلى أن عمليات العمود الفقري تعتبر الأكثر انتشارا، حيث يشعر المريض بألم عادة في الليل، وتختلف الشكاوى بخلاف الألم، فنجد الألم الذي يوجد في الرقبة ويمتد للعمود الفقري، ويؤثر على الساقين والذراعين، وعند عدم القدرة على السيطرة عليه يُصاب المريض بالشلل وفقدان الإحساس. وإذا كان هناك ورم في منطقة الظهر أو الخصر، فنجد كثير المضاعفات الخطيرة التي يصاب بها المريض، لذلك لا بد من التدخل الجراحي.
أمراض المخ والأعصاب
بيّن الدكتور أن الأمراض التي تُعالج في تخصص جراحة المخ والأعصاب هي: إصابات العمود الفقري، اضطرابات الحبل الشوكي، الأورام الدماغية، مرض باركنسون (الشلل الرعاش)، ورم العصب السمعي، ورم العصب السابع، اضطرابات الدورة الدموية المرتبطة بالأعصاب، الأورام الغددية النخامية، العيوب الخلقية المرتبطة بالأعصاب، ألزهايمر، الورم الدموي الدماغي، شلل الوجه النصفي، والوهن العصبي.
المناطق:
الرياض: 2770 عملية
المنطقة الشرقية: 1185 عملية
عسير: 889 عملية
جدة: 1072 عملية
مكة المكرمة: 856 عملية
القصيم: 763 عملية
الأحساء: 667 عملية
نجران: 655 عملية
الطائف: 329 عملية
المدينة المنورة: 431 عملية
حفر الباطن: 148 عملية
بيشة: 103 عمليات
تبوك: 76 عملية
حائل: 199 عملية
الحدود الشمالية: 45 عملية
جازان: 494 عملية
الباحة: 100 عملية
الجوف: 3 عمليات
القريات: 89 عملية
القنفذة 10 عمليات
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