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الرياض والشرقية وجدة تتصدر عمليات المخ والأعصاب

9/29/2024 11:46:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت مدنية الرياض عدد التدخلات الجراحية للمخ والأعصاب بمستشفيات وزارة الصحة، حيث بلغ عدد العمليات بها 2770 عملية، تلها المنطقة الشرقية بـ1185 عملية، وسجلت جدة 1072 عملية، وبلغ إجمالي عدد التدخلات الجراحية في كل المناطق 10884 عملية، وفقا لتقرير وزارة الصحة عام 2023.
عمليات المخ والأعصاب
أوضح استشاري المخ والأعصاب كمال عبد العال أن مجال جراحة المخ والأعصاب يشمل جراحة الجهاز العصبي، أي كل ما يتعلق بالدماغ والحبل الشوكي والعمود الفقري والأعصاب الطرفية. كذلك ألم الرقبة المزمن والظهر، مبينا أن هناك إصابات رياضية تتعلق بمنطقة الرقبة تحال إلى قسم المخ والأعصاب، لعلاجها.
وأكد أنه عادة جميع هذه العمليات تكون نسبة نجاحها 100%،؜ فجميع الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة على قدرة عالية من الكفاءة والخبرة الطويلة في إجراء هذه العمليات، وهناك جراحة تتعلق في المخ والأعصاب الوعائية، وتستخدم في إجراء هذه العملية أحدث التقنيات التي وفرتها وزارة الصحة، مما جعل هذه العمليات تنجح بنسبة كبيرة.
الأكثر انتشارا
لفت الدكتور كمال عبدالعال إلى أن عمليات العمود الفقري تعتبر الأكثر انتشارا، حيث يشعر المريض بألم عادة في الليل، وتختلف الشكاوى بخلاف الألم، فنجد الألم الذي يوجد في الرقبة ويمتد للعمود الفقري، ويؤثر على الساقين والذراعين، وعند عدم القدرة على السيطرة عليه يُصاب المريض بالشلل وفقدان الإحساس. وإذا كان هناك ورم في منطقة الظهر أو الخصر، فنجد كثير المضاعفات الخطيرة التي يصاب بها المريض، لذلك لا بد من التدخل الجراحي.
أمراض المخ والأعصاب
بيّن الدكتور أن الأمراض التي تُعالج في تخصص جراحة المخ والأعصاب هي: إصابات العمود الفقري، اضطرابات الحبل الشوكي، الأورام الدماغية، مرض باركنسون (الشلل الرعاش)، ورم العصب السمعي، ورم العصب السابع، اضطرابات الدورة الدموية المرتبطة بالأعصاب، الأورام الغددية النخامية، العيوب الخلقية المرتبطة بالأعصاب، ألزهايمر، الورم الدموي الدماغي، شلل الوجه النصفي، والوهن العصبي.
المناطق:
الرياض: 2770 عملية
المنطقة الشرقية: 1185 عملية
عسير: 889 عملية
جدة: 1072 عملية
مكة المكرمة: 856 عملية
القصيم: 763 عملية
الأحساء: 667 عملية
نجران: 655 عملية
الطائف: 329 عملية
المدينة المنورة: 431 عملية
حفر الباطن: 148 عملية
بيشة: 103 عمليات
تبوك: 76 عملية
حائل: 199 عملية
الحدود الشمالية: 45 عملية
جازان: 494 عملية
الباحة: 100 عملية
الجوف: 3 عمليات
القريات: 89 عملية
القنفذة 10 عمليات

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