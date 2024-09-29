وهدان القاضي رئيسا تنفيذيا لصندوق الفعاليات الاستثماري

(MENAFN
- Al Watan)
أصدر مجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري، قراراً بتعيين وهدان القاضي، رئيسًا تنفيذيًّا، مما سيُسهم في تحقيق توجهات وأهداف الصندوق؛ كونه مُحركًا رئيسًّا لتنمية قطاع الفعاليات على المستوى الوطني، فضلًا عن تعزيز أبعاد هذه الصناعة العالمية، وتعزيز قدرة المملكة على استضافة الفعاليات العالمية المختلفة، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال وهدان القاضي، الذي يتمتع بخبرة في مجال اختصاصات الصندوق: "يسرني الانضمام إلى فريق عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، وتحقيق تطلعات ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعلها وجهة سياحية عالمية رائدة؛ بهدف تحفيز الزائرين الدوليين في التعرف على وجهاتها وتجاربها السياحية المتنوعة من حيث الطبيعة والتراث والثقافة، والتعرف على ضيافة وكرم وحفاوة الشعب السعودي الكريم".
وبيَّن أنه سيعمل بمعية الفريق التنفيذي للصندوق، وبتعليمات ودعم وزير السياحة الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري أحمد الخطيب، على التوسع في بناء الشراكات الإستراتيجية مع رواد الابتكار عالميًّا من المشغلين والمطورين الدوليين والمحليين، لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد مصادر مستدامة للعوائد المالية للمملكة.
ويُسهم صندوق الفعاليات الاستثماري، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة، وتأسيس بنية تحتية تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، واستقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، بما يترجم طموحات المملكة بأن تكون من بين أكثر (5) دول تستقبل السياح على مستوى العالم.
يُذكر أن صندوق الفعاليات الاستثماري، الذي تأسس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 91) في عام 2019م، يهدف إلى الارتقاء بصناعة الفعاليات في المملكة العربية السعودية، وبناء مواقع فريدة لاستضافة فعاليات بمستوى عالمي في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة والرياضة، وتقديم كل ما من شأنه إثراء جودة حياة المواطن والمقيم والزائر. كما يُسهم - من خلال تمويله - في تطوير 35 موقعًا فريدًا في أنحاء المملكة، لدفع أجندة الفعاليات الوطنية الطموحة نحو تحقيق النجاح الذي تتطلع له، فضلًا عن زيادة رأس المال من خلال توفير فرص ذات عوائد عالية، وتسهيل بناء الشراكات مع القطاع الخاص.
MENAFN29092024000089011017ID1108727723
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.