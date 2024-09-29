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وهدان القاضي رئيسا تنفيذيا لصندوق الفعاليات الاستثماري

9/29/2024 11:46:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر مجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري، قراراً بتعيين وهدان القاضي، رئيسًا تنفيذيًّا، مما سيُسهم في تحقيق توجهات وأهداف الصندوق؛ كونه مُحركًا رئيسًّا لتنمية قطاع الفعاليات على المستوى الوطني، فضلًا عن تعزيز أبعاد هذه الصناعة العالمية، وتعزيز قدرة المملكة على استضافة الفعاليات العالمية المختلفة، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال وهدان القاضي، الذي يتمتع بخبرة في مجال اختصاصات الصندوق: "يسرني الانضمام إلى فريق عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، وتحقيق تطلعات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعلها وجهة سياحية عالمية رائدة؛ بهدف تحفيز الزائرين الدوليين في التعرف على وجهاتها وتجاربها السياحية المتنوعة من حيث الطبيعة والتراث والثقافة، والتعرف على ضيافة وكرم وحفاوة الشعب السعودي الكريم".
وبيَّن أنه سيعمل بمعية الفريق التنفيذي للصندوق، وبتعليمات ودعم وزير السياحة الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري أحمد الخطيب، على التوسع في بناء الشراكات الإستراتيجية مع رواد الابتكار عالميًّا من المشغلين والمطورين الدوليين والمحليين، لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد مصادر مستدامة للعوائد المالية للمملكة.
ويُسهم صندوق الفعاليات الاستثماري، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة، وتأسيس بنية تحتية تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، واستقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، بما يترجم طموحات المملكة بأن تكون من بين أكثر (5) دول تستقبل السياح على مستوى العالم.
يُذكر أن صندوق الفعاليات الاستثماري، الذي تأسس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 91) في عام 2019م، يهدف إلى الارتقاء بصناعة الفعاليات في المملكة العربية السعودية، وبناء مواقع فريدة لاستضافة فعاليات بمستوى عالمي في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة والرياضة، وتقديم كل ما من شأنه إثراء جودة حياة المواطن والمقيم والزائر. كما يُسهم - من خلال تمويله - في تطوير 35 موقعًا فريدًا في أنحاء المملكة، لدفع أجندة الفعاليات الوطنية الطموحة نحو تحقيق النجاح الذي تتطلع له، فضلًا عن زيادة رأس المال من خلال توفير فرص ذات عوائد عالية، وتسهيل بناء الشراكات مع القطاع الخاص.

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