خارطة لتحويل الحرف اليدوية إلى مشاريع ريادية

فيما احتفل مركز حي الملك فهد التابع لجمعية البر في الأحساء، بتخريج ((فتيات)) سعوديات، متخصصات في صناعة ((الحلويات))، وضع مستشار الابتكار وريادة الأعمال أحمد العمودي لـ((الوطن)) أمس، خارطة طريق فيها 10 أسرار، تسهم في نجاح المشاريع الريادية القائمة على المهارات والحرف اليدوية، ومن أبرزها شغف رائد الأعمال الحقيقي بمهنته أو حرفته، وأن يكون مستعدًا للعمل الجاد والتفاني لتحقيق النجاح، والبحث عن أساليب أو طرق جديدة ومبتكرة لتطوير المنتجات أو الخدمات وعدد من المهارات الأخرى.

المتناهية الصغر

أبان العمودي أن تحويل المهارات والحرف اليدوية إلى مشاريع ريادية ناجحة يتطلب مزيجًا من الشغف والابتكار والتخطيط، في الوقت الذي تتضافر في جهود مختلف الجهات في المجتمع لدعم المشاريع المتناهية الصغر، موضحًا أن الحرف اليدوية والمهارات الفنية التي يمتلكها الأفراد تمثل ثروة ثقافية واقتصادية هائلة، مبيناً أن تحويلها إلى مشاريع ريادية يسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الاقتصاد المحلي. أضاف أن الدخول في مجال الأعمال يتطلب رؤية واضحة، وفهمًا عميقًا للسوق واحتياجات العملاء، إضافة إلى القدرة على التكيف مع التغيرات والتحديات، مبينًا أن دعم الجهات المختلفة، بما في ذلك الجمعيات الخيرية، يلعب دورًا حاسمًا في تمكين أصحاب المهارات واتخاذ أولى خطواتهم في البدء في مشاريعهم الريادية نحو تحقيق النجاح، لافتًا إلى أن تحويل المهارات والحرف اليدوية إلى مشاريع ريادية ناجحة ليس بالأمر السهل، ولكنه ممكن بالتأكيد، من خلال العمل الجاد وامتلاك الأسرار وبناء العلاقات والاستمرار والتفاني في التطوير، واتباع الأسس السليمة والصحيحة في مجال المشاريع الريادية.

الاستقلالية المالية

بدوره، أشار نائب مدير مركز حي الملك فهد التابع لجمعية البر في الأحساء سامي العلي إلى أن البرنامج هدف إلى تأهيل الفتيات بالتدريب المهاري والفني في مجال لمخبوزات وتزيين الكيك للحفلات والحلويات طويلة الأجل، وصولًا لتأسيس وتطوير مشاريع منزلية، والاستفادة من أوجه الدعم المقدمة من جهات الاختصاص، ومن بينها بنك التنمية الاجتماعية، بهدف تنوع مصادر الدخل، وخلق فرص في العمل الحر، وصولًا للاستقلالية المالية.

أسرار نجاح المشاريع الريادية:

01- شغف رائد الأعمال الحقيقي بمهنته أو حرفته.

02- أن يكون مستعدًا للعمل الجاد والتفاني لتحقيق النجاح.

03- البحث عن أساليب أو طرق جديدة ومبتكرة لتطوير المنتجات أو الخدمات.

04- تقديم قيمة مضافة للعملاء.

05- أن يمتلك رائد الأعمال خطة تسويقية فعالة للترويج لمنتجاته أو خدماته.

06- الوصول إلى العملاء المستهدفين.

07- التخطيط المالي ووضع خطة مالية واضحة لإدارة الموارد المالية.

08- تحقيق الاستدامة المالية للمشروع.

09- الاستعداد الدائم للتعلم والتطوير.

10- مواكبة أحدث التطورات في القطاع.