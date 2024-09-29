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إيران وحزبها بعدما دخلت الفأس في الرأس

9/29/2024 11:46:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يستمر التحذير من ((حرب شاملة)) في الشرق الأوسط، حتى إن العبارة تكاد تفقد معناها، وهو أن هذه الحرب تكون ((شاملة)) إذا انخرطت إيران مباشرة فيها. وفي حال كهذه تهب الترسانات الأمريكية والغربية والإقليمية لـ((الدفاع عن إسرائيل)) وإحباط أي هجوم إيراني عليها، كما حصل منتصف أبريل الماضي. لكن هذه القوى لم ترَ في الهجوم الإسرائيلي المفرط في الوحشية على لبنان، وقبل ذلك على قطاع غزة، أي شبهة دمار شامل أو إبادة جماعية أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى ما هنالك من توصيفات لوقائع يومية موثقة جرى فيها انتهاك صارخ لقوانين دولية وضعتها القوى الغربية كتعبير عن ((أخلاقية)) باتت ساقطة، لكنها مخصصة فقط لمحاسبة الآخرين حتى عندما تكون حروبهم دفاعاً عن حريتهم وحقهم في تقرير مصيرهم.
فيما يتم التركيز على إيران يتجاهل الغرب أن بنيامين نتنياهو هو الباحث عن ((حرب شاملة))، إذ يجد الفرصة سانحة كي تضرب إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، وتجر الولايات المتحدة الغارقة في صراعاتها الانتخابية إلى حرب تبدأ ولا أحد يعرف متى تنتهي. في المقابل، يتجاهل الغرب الإشارات التي أرسلتها، خصوصاً عبر رئيسها الجديد مسعود بزشكيان في نيويورك إلى أنها على وشك الدخول في نهج سياسي مختلف. وبمعزل عما إذا كانت طهران جدية، أو في صدد مناورة سبق أن جربتها أكثر من مرة، فإن خطابها التصالحي وسط الاضطراب الحالي في الإقليم، وأطروحات المرشد علي خامنئي في شأن ((التراجع التكتيكي))، كانا يستدعيان وضعها تحت الاختبار، وإنْ لم تستبق هذين الخطاب و((التراجع)) بأي تغيير في مكانة ((الحرس الثوري)) وهيمنته على الدبلوماسية والتوجهات الاستراتيجية. ما أراده نتنياهو هو أن تمنع إسرائيل ولو بداية ((تطبيع)) مع إيران- بزشكيان، مثلما أن ((طوفان الأقصى)) شكل خطوة إيرانية لمنع ((التطبيع)) العربي- الإسرائيلي.
الواقع أن الحركة الانتقالية للنظام الإيراني، ودائماً مع افتراض أنها ليست للمناورة، جاءت متأخرة. صحيح أنها لم تضع نفسها في منافسة أو سباق مع الحرب على غزة، إلا أن إسرائيل سعت إلى جعلها كذلك معتبرة أن حربها على ((حماس)) والفصائل الأخرى لا سيما ((حركة الجهاد)) هي ((حرب ضد إيران))، حتى ولو كانت تلك الفصائل تمثل شرائح من الشعب الفلسطيني مؤيدة للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومع مضي أحد عشر شهراً على الحرب في غزة وإضعاف ((حماس)) وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لمست إسرائيل وحلفاؤها الأمريكيون وسواهم أن إيران لم تفعل شيئاً لإنقاذ فصيلها الفلسطيني البارز. ثم أنها لم ترد على اغتيال زعيمه السياسي إسماعيل هنية داخل طهران على رغم توعدها بذلك. وإذا صح أن إيران انتزعت مكاسب من واشنطن لقاء عدم الرد فإن هذا يطرح احتمالات منها: أولاً أنها أظهرت براغماتية مكيافيلية في اللحظة التي كانت تتظاهر بالثبات على أيديولوجيتها، وثانياً أنها انكشفت أمام أعدائها قبل أتباعها، والأخطر ثالثاً أنها عرضت فصيلها اللبناني- الإقليمي الأكثر أهمية استراتيجية ليس فقط لخطر الإضعاف بل لخطر الاجتثاث، بدليل الهجوم الإسرائيلي الجامح ضده وضد بيئته الاجتماعية الحاضنة.
تبين أخيراً بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل أمضت الثمانية عشر عاماً منذ حرب 2006 في ترتيب اختراق استخباري لـ((حزب إيران/ حزب الله)) هو الأكبر والأكثر عمقاً، وقد توصل أخيراً إلى اغتيال الأمين العام لـ((الحزب)) حسن نصرالله بقنابل خارقة للتحصينات بناء على ((معلومة ذهبية)). وبالنسبة إلى صفقة ((البيجرات)) وأجهزة الاتصال اللاسلكي أفاد بعض الاستقصاءات بأن قرصنتها كانت ثمرة عمل بدأ قبل خمسة عشر عاماً. وكانت نتائج الاختراق بكرت بالظهور خلال الحرب، أقله منذ اغتيال قائد ((حماس)) في الضفة الغربية خلال اجتماع في الضاحية في يناير الماضي، وتلته سلسلة اغتيالات للقادة الميدانيين في الجنوب، ثم تسارعت في الضاحية خلال الشهرين الأخيرين واستمرت مع الحرب الجوية الجارية المتأهبة للتحول إلى غزوٍ بري.
في غضون هذا الاختراق الإسرائيلي راح ((الحزب)) كان ((الحزب)) منشغلاً بتوسيع سيطرته على مفاصل الدولة اللبنانية والتلاعب بالأزمات الداخلية وصولاً إلى ((استنخاب)) رئيس للجمهورية وجعله في خدمته، ثم ذهب إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد ولمراكمة خبرته الحربية، وقد ارتد هذان الإنجازان على ((الحزب)): لبنانياً بعدما استخدم ((فائض قوته)) في قمع الانتفاضة الشعبية وعرقلة التحقيق القضائي في جريمة تفجير مرفأ بيروت التي يُعتقد أن له علاقة بها؛ وسورياً باستعدائه معظم الشعب السوري وسقوطه ((الأخلاقي)) بارتكاب مجازر وجرائم في مساندته للنظام. كما أنه استعدى دول الخليج العربية سواء بتصنيعه لـ((الكبتاجون)) والتمول بالتهريب أو باستخدام خبراته في تدريب ميليشيات ((المحور الإيراني)) من العراق إلى اليمن والبحرين وغزة، وكذلك ((جبهة بوليساريو)) الصحراوية.
غير أن الشعور بـ((فائض القوة))، والثقة المطلقة بـ((الأخ الأكبر)) الإيراني، وبالصواريخ والأسلحة المكدسة في أنفاقه، وباندفاع عقائدي لا سقف له، قادته إلى ارتكاب المجازفة الكبرى، ليس فقط بدوره ووظيفته بل بوضع لبنان نفسه على مذبح أهدافه الإيرانية. كان يوحي بأنه واعٍ موازين القوى مع العدو الإسرائيلي، لكنه ظن أن بمستطاعه فرض قواعده وضوابطه على المواجهة، حتى إنه كاد يقنع الناس خارج بيئته بأنه أقام ((معادلة ردع)) مع العدو، وعندما بدأت إسرائيل الحرب الفعلية عليه إذا به فاقد زمام المبادرة وخط الرجعة.
وعلى رغم ما عايشه ((الحزب)) من ارتباك وتلكؤ إيرانيين واضطراره للذهاب وحده إلى الرد على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر، لم تساوره أي شكوك في الجمهورية الإسلامية التي تكال عليها اللعنات الآن في بيئته الحاضنة بعد تهجير مئات الآلاف منها وبالأخص بعد اغتيال نصرالله. كما أنه لم يقرأ جيداً ما حصل لـ((حماس)) ولا انكفاء نظام الأسد عن ((وحدة الساحات))، وبلغ من أسطرته لنفسه أنه لم يستشعر أن النبذ الدولي له يتحول ريحاً عاتية غيرت أحواله في غضون خمسة أيام فقط. بل لم يفكر في أي ((تراجع تكتيكي)) وفقاً لفتوى ((الولي الفقيه))، وعندما لوح أخيراً باستجابته المتأخرة لاقتراحات أميركية وفرنسية قدمت إليه قبل شهور كان الأوان قد فات ودخلت الفأس في الرأس.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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