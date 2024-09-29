خطة تربوية لرفع نواتج التعلم باختبارات نافس

(MENAFN
- Al Watan)
رسم تربويون، خطة مقترحة لرفع نواتج التعلم في اختبارات ((نافس)) الوطنية للعام الدراسي الجاري، تتكون من 6 اقتراحات من أبرزها توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الاختبارات الوطنية، وتطبيق اختبارات محاكية لاختبارات نافس. منصة تميز الرقمية
أبان المستشار التعليمي عبدالله السلطان لـ((الوطن)) أن هيئة تقويم التعليم
والتدريب أعلنت أخيرًا، نتائج اختبارات ((نافس)) الوطنية لعام 2024م، وذلك من خلال منصة تميز الرقمية، حيث تم تحديث نتائج المدراس، ما أثر ذلك على مستوى أداء المدرسة
في التقويم الذاتي، حيث تعتبر نتائج الاختبار من ضمن المعايير المهمة في التقويم الذاتي، التي تندرج ضمن مجال نواتج التعلم، الذي يحظى بالنسبة الأكبر من درجة التقويم الذاتي، وتستهدف اختبارات ((نافس)) الصفين الثالث والسادس الابتدائي، والصف الثالث متوسط.
وأضاف أنه تم اختيار هذه الصفوف لأنها تمثل نهاية مراحل تعليمية، فالصف الثالث الابتدائي يمثل نهاية مرحلة الصفوف الأولية والمبكرة، والصف السادس يمثل نهاية المرحلة الابتدائية، والصف الثالث المتوسط يمثل نهاية المرحلة المتوسطة، والمرحلة الابتدائية معًا، وتقيس الاختبارات مستوى ما تعلمه الطلبة، وما يستطيعون القيام به في نهاية كل مرحلة تعليمية، ويستهدف الاختبار مادتي القراءة والرياضيات للصف الثالث الابتدائي، ومواد القراءة والرياضيات والعلوم للصفين السادس الابتدائي والثالث متوسط، لافتًا إلى أنه يتم تصنيف المدارس في الاختبارات الوطنية وفق مستويات الأداء على أربع مستويات، وهي: (منخفض جداً، منخفض، متوسط، مرتفع)، وقد وجهت إدارات التعليم المدارس بضرورة تحليل نتائج الاختبار، ووضع خطة لرفع مستوى أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية. مسابقات وجوائز
بدوره، أشار المستشار التعليمي حسين الصالح إلى ضرورة تثقيف الطلاب عن الاختبارات، وتعزيزها والرفع من قيمتها خلال الإذاعة المدرسية، وتخصيص جزء من الحصة الدراسية للتثقيف باختبارات ((نافس))، والرفع من قيمة الاختبار من خلال تحفيز الطلاب بوضع هدايا وجوائز للطلاب المتميزين في الاختبار، وعمل اختبارات قصيرة تتوافق مع أهداف اختبارات ((نافس))، ومنح الطلاب المزيد من المسائل الرياضية الخارجية، وتكثيف الاختبارات المحاكية لاختبارات نافس، وعمل أنشطة طلابية ومسابقات تحفيزية لتعزيز أهمية الاختبارات عند الطلاب، علاوة على تنفيذ لقاءات مع أولياء أمور الطلاب لتفعيل دورهم لرفع قيمة وأهمية الاختبار. الخطة المقترحة
- توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الاختبارات الوطنية
- تزويد معلمي المواد المستهدفة (القراءة، والرياضيات، والعلوم) بالمهارات الأساسية التي يستهدفها الاختبار
- تخصيص وقت معين في الحصص الدراسية لتدريب الطلاب على مهارات الاختبار
- تضمين الحصص الدراسية بالمهارات المستهدفة والمتعلقة بموضوع الدرس
- تطبيق اختبارات محاكية لاختبارات نافس وتقديم التغذية الراجعة للطلاب
- تحفيز الطلاب وتكريم من تتحسن نتائجهم في الاختبارات
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