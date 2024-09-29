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خطة تربوية لرفع نواتج التعلم باختبارات نافس

9/29/2024 11:46:05 PM
(MENAFN- Al Watan) رسم تربويون، خطة مقترحة لرفع نواتج التعلم في اختبارات ((نافس)) الوطنية للعام الدراسي الجاري، تتكون من 6 اقتراحات من أبرزها توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الاختبارات الوطنية، وتطبيق اختبارات محاكية لاختبارات نافس.
منصة تميز الرقمية
أبان المستشار التعليمي عبدالله السلطان لـ((الوطن)) أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت أخيرًا، نتائج اختبارات ((نافس)) الوطنية لعام 2024م، وذلك من خلال منصة تميز الرقمية، حيث تم تحديث نتائج المدراس، ما أثر ذلك على مستوى أداء المدرسة في التقويم الذاتي، حيث تعتبر نتائج الاختبار من ضمن المعايير المهمة في التقويم الذاتي، التي تندرج ضمن مجال نواتج التعلم، الذي يحظى بالنسبة الأكبر من درجة التقويم الذاتي، وتستهدف اختبارات ((نافس)) الصفين الثالث والسادس الابتدائي، والصف الثالث متوسط.
وأضاف أنه تم اختيار هذه الصفوف لأنها تمثل نهاية مراحل تعليمية، فالصف الثالث الابتدائي يمثل نهاية مرحلة الصفوف الأولية والمبكرة، والصف السادس يمثل نهاية المرحلة الابتدائية، والصف الثالث المتوسط يمثل نهاية المرحلة المتوسطة، والمرحلة الابتدائية معًا، وتقيس الاختبارات مستوى ما تعلمه الطلبة، وما يستطيعون القيام به في نهاية كل مرحلة تعليمية، ويستهدف الاختبار مادتي القراءة والرياضيات للصف الثالث الابتدائي، ومواد القراءة والرياضيات والعلوم للصفين السادس الابتدائي والثالث متوسط، لافتًا إلى أنه يتم تصنيف المدارس في الاختبارات الوطنية وفق مستويات الأداء على أربع مستويات، وهي: (منخفض جداً، منخفض، متوسط، مرتفع)، وقد وجهت إدارات التعليم المدارس بضرورة تحليل نتائج الاختبار، ووضع خطة لرفع مستوى أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية.
مسابقات وجوائز
بدوره، أشار المستشار التعليمي حسين الصالح إلى ضرورة تثقيف الطلاب عن الاختبارات، وتعزيزها والرفع من قيمتها خلال الإذاعة المدرسية، وتخصيص جزء من الحصة الدراسية للتثقيف باختبارات ((نافس))، والرفع من قيمة الاختبار من خلال تحفيز الطلاب بوضع هدايا وجوائز للطلاب المتميزين في الاختبار، وعمل اختبارات قصيرة تتوافق مع أهداف اختبارات ((نافس))، ومنح الطلاب المزيد من المسائل الرياضية الخارجية، وتكثيف الاختبارات المحاكية لاختبارات نافس، وعمل أنشطة طلابية ومسابقات تحفيزية لتعزيز أهمية الاختبارات عند الطلاب، علاوة على تنفيذ لقاءات مع أولياء أمور الطلاب لتفعيل دورهم لرفع قيمة وأهمية الاختبار.
الخطة المقترحة
- توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الاختبارات الوطنية
- تزويد معلمي المواد المستهدفة (القراءة، والرياضيات، والعلوم) بالمهارات الأساسية التي يستهدفها الاختبار
- تخصيص وقت معين في الحصص الدراسية لتدريب الطلاب على مهارات الاختبار
- تضمين الحصص الدراسية بالمهارات المستهدفة والمتعلقة بموضوع الدرس
- تطبيق اختبارات محاكية لاختبارات نافس وتقديم التغذية الراجعة للطلاب
- تحفيز الطلاب وتكريم من تتحسن نتائجهم في الاختبارات

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