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النصر يفتح مفاوضاته مع الدون

9/29/2024 11:46:05 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة النصر فتحت ملف تجديد عقد قائد العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأن مسؤولي النصر بدأوا المحادثات مع رونالدو بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وبينت أن رونالدو يرغب في المشاركة مع منتخب البرتغال بكأس العالم 2026، ما يعني إمكانية موافقته على تجديد تعاقده مع فارس نجد ليستمر في الملاعب.
وفي حال لعب رونالدو المونديال، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإنه سيصبح أول لاعب في التاريخ يخوض 6 نسخ من البطولة، بعدما شارك صاروخ ماديرا في نسخ 2006، و2010، و2014، و2018، و2022، لكنه لم يسبق له أن حقق اللقب.
وخاض رونالدو بقميص النصر 71 مباراة في كل البطولات حتى الآن، سجل خلالها 64 هدفًا، وصنع 17 هدفًا.
ولم يحقق الدون أي لقب محلي أو قاري مع النصر، لكنه حقق رقمًا قياسيًا بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين ((35 هدفًا الموسم الماضي)).

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