النصر يفتح مفاوضاته مع الدون

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت مصادر أن إدارة النصر فتحت ملف تجديد عقد قائد العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأن مسؤولي النصر بدأوا المحادثات مع رونالدو بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وبينت أن رونالدو يرغب في المشاركة مع منتخب
البرتغال بكأس العالم 2026، ما يعني إمكانية موافقته على تجديد تعاقده مع فارس نجد ليستمر في الملاعب.
وفي حال لعب رونالدو المونديال، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإنه سيصبح أول لاعب
في التاريخ يخوض 6 نسخ من البطولة، بعدما شارك صاروخ ماديرا في نسخ 2006، و2010، و2014، و2018، و2022، لكنه لم يسبق له أن حقق اللقب.
وخاض رونالدو بقميص النصر 71 مباراة في كل البطولات حتى الآن، سجل خلالها 64 هدفًا، وصنع 17 هدفًا.
ولم يحقق الدون أي لقب محلي أو قاري مع النصر، لكنه حقق رقمًا قياسيًا بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين ((35 هدفًا الموسم الماضي)).
MENAFN29092024000089011017ID1108727714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.