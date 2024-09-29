السبعيني يقتحم التاريخ

(MENAFN
- Al Watan)
دخل
مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس ((70 عاما))، تاريخ دوري روشن السعودي للمحترفين من أوسع أبوابه وبات أول مدرب في تاريخ الدوري
يحقق الانتصار خلال الجولات الخمس الأولى من المسابقة خلال مناسبتين مختلفتين، بعدما قاد الزعيم للانتصار على الخلود 4 /2، أول من أمس، لحساب الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليستعيد الهلال أيضا حدثا غائبا منذ فترة طويلة، إذ شهدت المواجهة تسجيل مدافعين أو أكثر أيا من أهداف الزعيم خلال مباراة
واحدة منذ يناير 2022.
وعاد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لهز شباك المنافسين بعد غياب طويل.
دخول التاريخ
رفع الأزرق رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة في أول 5 مباريات من عمر الدوري، وهو ما منح مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، رقما غير مسبوق بالمسابقة.
وبات جيسوس أول مدرب في تاريخ الدوري السعودي، يحقق الفوز خلال الجولات الخمس الأولى من المسابقة خلال مناسبتين مختلفتين.
وتعود المرة الأولى لموسم 2019، عندما حقق الانتصار في أول 9 جولات على الفيحاء والرائد والباطن والفتح والشباب والاتحاد والقادسية والاتفاق والوحدة.
وشهد الموسم الجاري، انتصاره على الأخدود وضمك والرياض والاتحاد والخليج، ولديه القدرة على معادلة رقمه السابق قبل 5 سنوات، والمتمثل في الانتصار خلال أول 9 جولات.
حدث فريد
استعاد الزعيم، حدثا فريدا من نوعه غائبا منذ فترة طويلة خلال الانتصار الكبير على الخلود 4 /2،
وجاءت رباعية الهلال عن طريق كاليدو كوليبالي، ومالكوم أوليفيرا، وعلي البليهي، ورينان لودي على الترتيب.
وبحسب إحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعد المباراة أول مباراة للهلال في المسابقة تشهد تسجيل مدافعين اثنين على الأقل منذ يناير 2022.
وترجع آخر مرة سجل مدافعون للهلال في مباراة واحدة إلى مواجهة الطائي في الـ11 من يناير 2022، أي قبل 990 يومًا، لحساب الجولة الـ16 لموسم 2022.
وقتها أحرز للزعيم ثنائي الدفاع، الكوري الجنوبي جانج هيون سو، ومد الله العليان، ما ساهم في فوز الأزرق 4 /صفر، ليعود ثلاثي الدفاع، السنغالي كوليبالي، والبليهي، و البرازيلي لودي إلى منح التفوق للزعيم أمام الخلود بتسجيل 3 أهداف من أصل 4 أهداف زرقاء شهدها اللقاء.
عودة سنغالية
عاد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لهز شباك المنافسين بعد غياب طويل، حينما افتتح رباعية الزعيم في شباك الخلود، إذ لم يسجل المدافع السنغالي مع ناديه الهلال، سوى هدفين فقط خلال الموسم الماضي، وكان ذلك خلال مباراتي الشباب والرائد في الدوري السعودي للمحترفين.
ولم يعرف كوليبالي، طريق هز الشباك مع الفريق الهلالي، منذ فبراي الماضي، أي قبل 190 يوما بالتحديد.
وكان كاليدو كوليبالي شارك في 44 مباراة خلال الموسم المنصرم، وسجل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
-جيسوس أول مدرب يسجل الانتصار في أول 5 جولات دورية مرتين مختلفتين
-المدرب البرتغالي انتصر خلال الجولات الـ9 الأولى خلال موسم 2019
-جيسوس كرر تفوقه بالانتصار خلال الجولات الـ5 الأولى هذا الموسم
-ثلاثي الدفاع يعيد ذكريات 2022
-كوليبالي سجل 3 أهدافه مع الهلال وعاد لهز الشباك بعد غياب طويل
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