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السبعيني يقتحم التاريخ

9/29/2024 11:46:05 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس ((70 عاما))، تاريخ دوري روشن السعودي للمحترفين من أوسع أبوابه وبات أول مدرب في تاريخ الدوري يحقق الانتصار خلال الجولات الخمس الأولى من المسابقة خلال مناسبتين مختلفتين، بعدما قاد الزعيم للانتصار على الخلود 4 /2، أول من أمس، لحساب الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليستعيد الهلال أيضا حدثا غائبا منذ فترة طويلة، إذ شهدت المواجهة تسجيل مدافعين أو أكثر أيا من أهداف الزعيم خلال مباراة واحدة منذ يناير 2022.
وعاد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لهز شباك المنافسين بعد غياب طويل.
دخول التاريخ
رفع الأزرق رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة في أول 5 مباريات من عمر الدوري، وهو ما منح مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، رقما غير مسبوق بالمسابقة.
وبات جيسوس أول مدرب في تاريخ الدوري السعودي، يحقق الفوز خلال الجولات الخمس الأولى من المسابقة خلال مناسبتين مختلفتين.
وتعود المرة الأولى لموسم 2019، عندما حقق الانتصار في أول 9 جولات على الفيحاء والرائد والباطن والفتح والشباب والاتحاد والقادسية والاتفاق والوحدة.
وشهد الموسم الجاري، انتصاره على الأخدود وضمك والرياض والاتحاد والخليج، ولديه القدرة على معادلة رقمه السابق قبل 5 سنوات، والمتمثل في الانتصار خلال أول 9 جولات.
حدث فريد
استعاد الزعيم، حدثا فريدا من نوعه غائبا منذ فترة طويلة خلال الانتصار الكبير على الخلود 4 /2،
وجاءت رباعية الهلال عن طريق كاليدو كوليبالي، ومالكوم أوليفيرا، وعلي البليهي، ورينان لودي على الترتيب.
وبحسب إحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعد المباراة أول مباراة للهلال في المسابقة تشهد تسجيل مدافعين اثنين على الأقل منذ يناير 2022.
وترجع آخر مرة سجل مدافعون للهلال في مباراة واحدة إلى مواجهة الطائي في الـ11 من يناير 2022، أي قبل 990 يومًا، لحساب الجولة الـ16 لموسم 2022.
وقتها أحرز للزعيم ثنائي الدفاع، الكوري الجنوبي جانج هيون سو، ومد الله العليان، ما ساهم في فوز الأزرق 4 /صفر، ليعود ثلاثي الدفاع، السنغالي كوليبالي، والبليهي، و البرازيلي لودي إلى منح التفوق للزعيم أمام الخلود بتسجيل 3 أهداف من أصل 4 أهداف زرقاء شهدها اللقاء.
عودة سنغالية
عاد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لهز شباك المنافسين بعد غياب طويل، حينما افتتح رباعية الزعيم في شباك الخلود، إذ لم يسجل المدافع السنغالي مع ناديه الهلال، سوى هدفين فقط خلال الموسم الماضي، وكان ذلك خلال مباراتي الشباب والرائد في الدوري السعودي للمحترفين.
ولم يعرف كوليبالي، طريق هز الشباك مع الفريق الهلالي، منذ فبراي الماضي، أي قبل 190 يوما بالتحديد.
وكان كاليدو كوليبالي شارك في 44 مباراة خلال الموسم المنصرم، وسجل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
-جيسوس أول مدرب يسجل الانتصار في أول 5 جولات دورية مرتين مختلفتين
-المدرب البرتغالي انتصر خلال الجولات الـ9 الأولى خلال موسم 2019
-جيسوس كرر تفوقه بالانتصار خلال الجولات الـ5 الأولى هذا الموسم
-ثلاثي الدفاع يعيد ذكريات 2022
-كوليبالي سجل 3 أهدافه مع الهلال وعاد لهز الشباك بعد غياب طويل

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