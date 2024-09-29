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القلعة لمواصلة المنافسة والعالمي لتعويض التعثر

9/29/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الأهلي إلى تسجيل انتصاره الثاني تواليا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يتطلع العالمي إلى تعويض تعثره في الجولة الأولى للبطولة القارية، وذلك حينما يحل قلعة الكؤوس ضيفا على الوصل الإماراتي، ويستقبل العالمي ضيفه الريان القطري، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية (مجموعة غرب القارة) بالبطولة

رحلة صعبة
سيكون الأهلي أمام رحلة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفا على الوصل الإماراتي، في مواجهة يحتضنها إستاد زعبيل، ولا سيما بعد تراجع نتائج قلعة الكؤوس محليا، وتلقيه خسارتين متتاليتين في كأس خادم الحرمين الشريفين ودوريا، بالإضافة إلى قوة المنافس على أرضه وبين جماهيره. لذا، فإن مهمة الراقي لن تكون سهلة إطلاقا، خصوصا أن الفريقين نجحا في تسجيل الانتصار بالجولة الأولى للبطولة، ويتساويان في الرصيد النقطي وعدد الأهداف المسجلة، وخرجا بشباك نظيفة في جولة الافتتاح، وكل منهما يمني النفس بأن يزيح الآخر عن طريقه.
انتصار ثان
يأمل قلعة الكؤوس أن ينفض غبار تراجعه ومستوياته الباهتة ونتائجه المخيبة للآمال، التي نتج عنها مغادرته كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32 على يد الجندل، أحد أندية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وخسارته أمام القادسية، الجمعة الماضي، لحساب الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، مما وضع أكثر من علامة استفهام أمام الطريقة الفنية التي يقود بها مدربه الألماني ماتياس يايسله القلعة، وما يقدمه نجوم الفريق من مستويات باهتة، وتثير التعجب. ويخوض الراقي المواجهة وفي جعبته 3 نقاط من انتصاره الصعب على أرضه وبين جماهيره على برسيبوليس الإيراني 1/صفر في الجولة الأولى للبطولة، على الرغم من أن الأداء الأهلاوي لم يكن يومها مقنعا، لكن الخروج بالانتصار كان الأهم. ويطمح قلعة الكؤوس خلال المباراة إلى الخروج من دوامة الخسائر المتتالية، وتحسين النتائج، ومسح الصورة الباهتة التي ظهر عليها منذ مغادرته كأس الملك.
تأكيد الحضور
يدخل الوصل الإماراتي المواجهة وفي رصيده 3 نقاط أيضا، حصدها بتغلبه على مضيفه باختاكور الأوزبكي خارج قواعده 1/صفر، ويعاني هو الآخر محليا، إذ يقبع في المركز السادس بعد مرور 4 جولات من عمر الدوري. ويأمل الوصل في تأكيد أنه منافس قوي على التأهل للأدوار المقبلة، وذلك في حضوره الرابع بالبطولة القارية، والأول منذ 2019. وقد توج الفريق بطلا للدوري الإماراتي الموسم الماضي بعد غياب 17 عاما.
تفوق أخضر
لم يسبق أن تقابل الفريقان في البطولة القارية من قبل، لكنهما تقابلا تاريخيا 3 مرات من قبل: الأولى كانت في 2009 بلقاء ودي كسبه الراقي 1/2، والثانية في ذهاب كأس زايد للأندية العربية الأبطال 2019، وتعادلا حينها 2/2، والثالثة في إياب البطولة نفسها، وكسبها الأهلي 1/2.
العودة للمنافسة
وعلى ملعب الأول بارك، سيكون النصر مطالبا بمضاعفة الجهد، لتعويض تعثره في الجولة الأولى للبطولة بتعادله مع الشرطة العراقي، وتأكيد صحوته المحلية الأخيرة التي جاءت بعد قدوم المدرب الإيطالي ستيفانيو بيولي، وذلك حينما يستقبل ضيفا مزعجا وقويا، وهو الريان القطري، لتأكيد أن تعثره الأخير في الجولة الأولى كان بسبب سوء الطالع.
إثبات التحسن
يأمل العالمي، الذي يدخل المواجهة وفي جعبته نقطة واحدة من تعادله مع الشرطة العراقي 1/1 بالجولة الأولى، في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه، وتسجيل انتصاره الأول في البطولة، ويطمح في تأكيد صحوته، وعدم السماح لضيفه، الذي خسر أمام الهلال 3/1 في الجولة الأولى، بالعودة لأجواء المنافسة على حسابه.
ويملك فارس نجد عددا من اللاعبين المؤثرين في قائمته، خصوصا في الجانب الأجنبي، بالإضافة إلى وجود لاعبين محليين جيدين، إلا أن ما يعاب على الفريق هو الاستعجال أمام مرمى المنافس.
معاناة كبرى
في المقابل، يحضر الريان اللقاء دون رصيد نقطي عقب خسارته أمام الهلال 3/1 في الجولة الماضية، ويريد تعويض ذلك على حساب المنافس التقليدي للهلال، وهو النصر، ليعود إلى أجواء المنافسة مجددا. ويعاني الرهيب في الدوري القطري هذا الموسم بعد خوض 6 مباريات، حيث يمتلك في رصيده 6 نقاط في المركز التاسع، وهو يتأخر بفارق 9 نقاط عن الدحيل المتصدر.
تفوق نصراوي
واجه النصر منافسه الريان في 6 مباريات سابقة، بواقع ثلاث في بطولة الأندية الخليجية، ومباراة في البطولة العربية، وأخرى تجريبية، بالإضافة إلى مواجهة واحدة في بطولة الأندية الآسيوية 1996، أي قبل 28 عامًا. ويتفوق النصر تاريخيا، إذ كسب 3 مباريات وتعادل في مواجهتين، لكن الذكريات القارية لا تبدو سعيدة بالنسبة للنصراويين الذين واجهوا الريان في بطولة الأندية الآسيوية في الـ8 من نوفمبر 1996 على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، وحينها خسروا تلك المباراة 2/1، وهي الخسارة الوحيدة التي تلقاها فارس نجد أمام الرهيب خلال 6 مواجهات سابقة.
مواجهتان صعبتان
وضمن منافسات المجموعة الثانية نفسها تقام اليوم مواجهتان أخريان. فعلى ملعب إستاد جاسم بن حمد، يتقابل السد القطري والاستقلال الإيراني. وبينما يخوض السد المباراة وفي رصيده نقطة واحدة عقب تعادله مع العين الإماراتي 1/1 في الجولة الماضية، يتصدر الاستقلال المجموعة برصيد 3 نقاط عقب تغلبه على الغرافة القطري 3/صفر، ويتقدم على الهلال والأهلي والوصل بفارق الأهداف. في حين يتواجه على ملعب إستاد أزادي فريق برسيبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، وكل منهما خسر مباراته الأولى، إذ خسر الفريق الإيراني أمام الأهلي السعودي صفر/1، وخسر باختاكور بالنتيجة نفسها أمام الوصل الإماراتي.

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