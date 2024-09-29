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الليث يزاحم العميد

9/29/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز الشباب إلى المركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما قلب الطاولة في وجه ضيفه الرائد، وتغلب عليه 2 /1، في المواجهة التي شهدها ملعب نادي الشباب، في ختام الجولة الخامسة للدوري، سجل لليث ويسلي هوديت ((27))، وكريستيان جوانكا((65))، ولرائد التحدي أمير سعيود ((14))، ليرفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة ثالثًا متأخرًا عن الاتحاد بفارق الأهداف، وظل الرائد على 4 نقاط في المركز الـ11.

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