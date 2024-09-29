الليث يزاحم العميد
التاريخ
9/29/2024 11:46:04 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قفز الشباب إلى المركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما قلب الطاولة في وجه ضيفه الرائد، وتغلب عليه 2 /1، في المواجهة التي شهدها ملعب نادي الشباب، في ختام الجولة الخامسة للدوري، سجل لليث ويسلي هوديت ((27))، وكريستيان جوانكا((65))، ولرائد التحدي أمير سعيود ((14))، ليرفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة ثالثًا متأخرًا عن الاتحاد بفارق الأهداف، وظل الرائد على 4 نقاط في المركز الـ11.
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