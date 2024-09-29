الاتفاق يلحق بالتعاون
التاريخ
9/29/2024 11:46:04 PM
(MENAFN
- Al Watan)
لحق الاتفاق بالتعادل 1 /1 مع مضيفه التعاون، في اللقاء الذي شهده ملعب الأخير، في ختام الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للكوماندوز موسى ديمبلي ((90+ 3))، وللذئاب جواو بيدرو ((13))، ليصل الاتفاق إلى النقطة الـ10 سادسًا متأخرًا عن القادسية بفارق الأهداف، وبلغ التعاون النقطة الـ7 ثامنًا خلف الأهلي ويتقدم عن العروبة والرياض بفارق الأهداف.
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