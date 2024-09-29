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الاتفاق يلحق بالتعاون

9/29/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al Watan) لحق الاتفاق بالتعادل 1 /1 مع مضيفه التعاون، في اللقاء الذي شهده ملعب الأخير، في ختام الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للكوماندوز موسى ديمبلي ((90+ 3))، وللذئاب جواو بيدرو ((13))، ليصل الاتفاق إلى النقطة الـ10 سادسًا متأخرًا عن القادسية بفارق الأهداف، وبلغ التعاون النقطة الـ7 ثامنًا خلف الأهلي ويتقدم عن العروبة والرياض بفارق الأهداف.

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