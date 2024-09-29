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روسيا تواجه أكبر هجمات للطائرات المسيرة

9/29/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤولون أن أكثر من 100 طائرة بدون طيار أوكرانية أسقطت فوق روسيا مما تسبب في اندلاع حريق غابات وإشعال النار في مبنى سكني في واحدة من أكبر عمليات إطلاق النار التي شهدتها سماء روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 125 طائرة بدون طيار في سبع مناطق. وتعرضت منطقة فولغوغراد في الجنوب الغربي لنيران كثيفة بشكل خاص، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 67 طائرة بدون طيار أوكرانية.
الحطام المتساقط
وقال حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف إن 17 طائرة بدون طيار شوهدت أيضا فوق المنطقة، حيث ألحق الحطام المتساقط أضرارا بمبنى سكني ومنزل خاص. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد من نوافذ الطابق العلوي من مبنى شاهق الارتفاع. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وبين أنه تم رصد 18 طائرة بدون طيار أخرى فوق المنطقة، حيث تسبب الحطام المتساقط في اندلاع حريق غابات. وأضاف أن الحريق لم يشكل تهديدا للمناطق المأهولة بالسكان، لكن خدمات الطوارئ تعمل على إخماد الحريق الذي اجتاح 20 هكتارا (49.4 فدانا) من الغابات.
هجوم جديد
وفي مكان آخر، أصيب 16 مدنيا في قصف ليلي على مدينة زاباروجيا جنوب أوكرانيا بعد أن حذر القادة العسكريون الأوكرانيون من أن موسكو قد تستعد لشن هجوم عسكري جديد في جنوب البلاد.
وكتب حاكم الإقليم إيفان فيدوروف على قناته الرسمية على تليجرام أن المدينة تعرضت لقنابل روسية في 10 هجمات منفصلة أدت إلى إلحاق أضرار بمبنى شاهق والعديد من المنازل السكنية. وأضاف أن المزيد من الأشخاص ربما ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضًا إن هجوم زاباروجيا ألحق أضرارًا بوسائل النقل في المدينة.
وأضاف في منشور على موقع X: ((اليوم، ضربت روسيا زاباروجيا بالقنابل

مرحلة حرجة
وقرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة حرجة، أنه يجب أن يتحمل المسؤولية عما يراه تهديدا أمنيا في جواره، وهو يستعد للتعامل مع بعض الأعباء المالية، ربما حتى بدون الولايات المتحدة. ونادرا ما يتقدم الاتحاد الأوروبي في القضايا الدولية بدون الولايات المتحدة، وخاصة تلك التي تنطوي على صراعات كبرى، لكنه يأمل أن يشجع هذا القرار آخرين على التقدم. وكان مبعوثو الاتحاد الأوروبي يعملون على اقتراح لتزويد أوكرانيا بحزمة قروض تصل قيمتها إلى 35 مليار يورو (39 مليار دولار). وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف: ((الأمر الحاسم هو أن هذا القرض سيتدفق مباشرة إلى ميزانيتك الوطنية.

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