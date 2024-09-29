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قمة العشرين استعداد وتفاؤل بنقلة برازيلية

9/29/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استطلاع حديث أن آراء البرازيليين بشأن المكانة الدولية لبلادهم أصبحت أكثر إيجابية مما كانت عليه في عام 2017، يأتي ذلك بينما تستعد البرازيل -للمرة الأولى- لاستضافة زعماء العالم في قمة مجموعة العشرين لهذا العام، لذا يشعر أغلب البالغين البرازيليين بالتفاؤل بشأن وضع بلادهم كقوة دولية، ويقول نحو أربعة من كل عشرة إن البرازيل سوف تصبح في نهاية المطاف واحدة من أقوى دول العالم، ويقول نحو ربعهم إن البرازيل أصبحت بالفعل من بين القوى العظمى.
تضاعف الرضا
ويفسر التغير الإيجابي الذي طرأ على البرازيليين مركز بيو للدراسات، الذي طرح في 2017 سؤال عليهم في ذلك الوقت، كان البرازيليون أكثر تشاؤمًا بشأن قدرة بلادهم على التحول إلى قوة دولية كبرى.
كما أصبح البرازيليون أكثر تفاؤلاً بشأن الشؤون الداخلية، فقد تضاعفت حصة البرازيليين الذين يثقون في قدرة حكومتهم الوطنية على القيام بما هو صحيح للبلاد تقريبًا، من 23 % في عام 2017 إلى 47 % اليوم.
وبالمثل، زادت حصة الراضين عن الديمقراطية في البرازيل من 28 % إلى 44 % خلال نفس الفترة، وأن الآراء الإيجابية تجاه بعض المجموعات والمؤسسات في البرازيل تصاحبها تفاؤل نسبي بين عامة الناس، إذ تقول الأغلبية إن الشركات الأجنبية الكبرى، والشرطة، والجيش، والمؤسسات المالية، والزعماء الدينيين، ووسائل الإعلام، لها تأثير جيد على سير الأمور في البرازيل.
المؤسسات والشرطة
لقد تغيرت وجهات النظر تجاه بعض المؤسسات بشكل كبير منذ عام 2017، فمن المرجح الآن أن يقول البرازيليون إن المؤسسات المالية والشرطة والنظام القضائي لها تأثير جيد على البلاد، وعلى العكس من ذلك، أصبحت وجهات النظر تجاه وسائل الإعلام أكثر سلبية، وقد أُجري الاستطلاع قبل أن تؤيد المحكمة العليا في البرازيل الحظر المفروض على شبكة التواصل الاجتماعي

نظرة البرازيليين إلى بلادهم ومكانتها في العالم
النفوذ
%42 من البالغين البرازيليين يقولون إن نفوذ البرازيل العالمي ظل على حاله تقريبا في السنوات الأخيرة.
يعتقد ربعهم أن بلادهم تزداد قوة 26 % أو تضعف 27 %.
القوة
%38 يقول حوالي 6 من كل 10 برازيليين إن بلادهم ستصبح واحدة من أقوى الدول في العالم .
%23 يقول أصبحت بالفعل واحدة من أقوى دول العالم.
%34 يقول إن البرازيل لن تصل إلى هذه المكانة .
الثقة
%49 لا يثقون في أن حكومتهم ستفعل الصحيح.
%47 يثقون في أن حكومتهم ستفعل ذلك.

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