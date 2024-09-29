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تصفية سابع قيادي وإيران تفكر في آلية الرد

9/29/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبح تهديد غارات إسرائيل لجماعة حزب الله قويا، خاصة بعد مقتل 7 من قياداتها خلال ما يزيد قليلا على أسبوع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسؤولا كبيرا آخر في حزب الله بغارة جوية في الوقت الذي كانت فيه الجماعة المسلحة اللبنانية تعاني سلسلة من الضربات المدمرة، ومقتل أمينها العام حسن نصر الله.
وقال الجيش الإسرائيلي إن نبيل قاووق، نائب رئيس المجلس المركزي لحزب الله، قُتل، وأكد حزب الله مقتله، مما يجعله سابع زعيم كبير في حزب الله يُقتل في غارات إسرائيلية. ومن بين القتلى أعضاء مؤسسون نجوا من الموت أو الاعتقال لعقود من الزمن.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة مستهدفة أخرى على بيروت في وقت لاحق، مشيرا إلى أن التفاصيل ستأتي لاحقا.
بينما ذكر نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، سيقرر الرد على الضربات الإسرائيلية بلبنان ((في الوقت المناسب)).
شخصيات بارزة
وقد أكد حزب الله، في وقت سابق، مقتل علي كركي، وهو قائد كبير آخر، بالغارة التي وقعت يوم الجمعة، وأسفرت عن مقتل نصر الله. في حين قال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن كركي قُتل في الغارة الجوية التي استهدفت مجمعًا تحت الأرض في بيروت، حيث كان يجتمع نصر الله وشخصيات بارزة أخرى من حزب الله.
وأفاد الجيش بأن ما لا يقل عن 20 مسلحا آخرين من حزب الله قتلوا في الضربة، بما في ذلك اثنان من المقربين من نصر الله، أحدهما كان مسؤولا عن حراسته الشخصية.
كما تعرض حزب الله لهجوم متطور على أجهزة النداء واللاسلكي التابعة له، وألقي باللوم فيه على إسرائيل على نطاق واسع. ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية عبر أجزاء كبيرة من لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 1030 شخصا ــ بما في ذلك 156 امرأة و87 طفلا ــ في أقل من أسبوعين.
وقف النار
وفي أول بيان له منذ التصعيد الأخير مع إسرائيل، وبعد مقتل زعيم حزب الله، دعا الجيش اللبناني إلى الهدوء ((في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة)).
ويخشى المسؤولون الحكوميون أن تؤدي الانقسامات السياسية العميقة بالبلاد في وقت الحرب إلى إشعال الصراع الطائفي والعنف في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها: ((العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التدميرية، وبث الفرقة بين اللبنانيين)).
وقد انتشرت آليات عسكرية في أنحاء مختلفة من العاصمة، مع استمرار تدفق آلاف النازحين من الجنوب إلى بيروت.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحد الوسطاء بين إسرائيل وحماس، إلى ((وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة ولبنان)) وسط تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله. وقد جاءت تصريحاته بعد مقتل حسن نصر الله، زعيم حزب الله، في غارة جوية إسرائيلية.
وإلى جانب الولايات المتحدة وقطر، ترأست مصر لأشهر عدة المفاوضات بين إسرائيل وحماس من أجل إنهاء الحرب في غزة. لكن المفاوضات تعثرت، مرارا وتكرارا، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، حليف حماس. ويرى الدبلوماسيون أن وقف إطلاق النار في غزة هو أفضل وسيلة لتجنب حرب إقليمية.
عضو مخضرم
وكان قاووق عضوًا مخضرمًا في حزب الله، إذ يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن العشرين، وشغل منصب القائد العسكري لحزب الله في جنوب لبنان خلال حرب 2006 مع إسرائيل، وكان يظهر كثيرًا في وسائل الإعلام ، حيث كان يعلق على التطورات السياسية والأمنية، وألقى كلمات التأبين في جنازات كبار المسلحين. وقد أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات ضده في 2020.
وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية للوكالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية: ((لبنان عند نقطة الانهيار، ولا يمكنه تحمل حرب أخرى)).
نزوح المئات
وقد نزح مئات الآلاف من الناس عن منازلهم في لبنان بسبب الضربات الجوية الأخيرة. وتقدر الحكومة أن نحو 250 ألف شخص يعيشون في الملاجئ، وأن ثلاثة إلى أربعة أضعاف هذا العدد يقيمون مع الأصدقاء أو الأقارب أو يخيمون في الشوارع، بحسب ما قاله وزير البيئة، ناصر ياسين، لوكالة ((أسوشيتد برس)).
وبينما واصل حزب الله إطلاق الصواريخ والقذائف على شمال إسرائيل، فإن أغلبها تم اعتراضها أو سقوطها في مناطق مفتوحة. كما لم يُقتل أي إسرائيلي منذ بدأت الموجة الأخيرة من الضربات على كبار قادة حزب الله في العشرين من سبتمبر.
وتقول إسرائيل إنها عازمة على إعادة نحو 60 ألفا من مواطنيها إلى المجتمعات التي تم إخلاؤها في الشمال منذ ما يقرب من

لبنان:
أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه أطلق عملية طارئة، لتوفير الغذاء لما يصل إلى مليون شخص نازح بسبب العنف في لبنان.
توزع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الأحد، حصصا غذائية جاهزة للأكل، وخبزا ووجبات ساخنة، وطرودا غذائية على الأسر في الملاجئ.
تقول الوكالة إنها تحتاج إلى 105 ملايين دولار، لمساعدتها على مواصلة العمل حتى نهاية العام.
بيّن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أن الحكومة تقدر أن نحو 250 ألف شخص يقيمون في الملاجئ.
يقول ياسين إن أربعة أمثال هذا العدد قد يكونون نازحين خارج الملاجئ.

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