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السعودية في الأمم المتحدة: رؤية 2030 تلبي تطلعات الأجيال القادمة

9/29/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أمس، أن المملكة من واقع رؤيتها 2030 تهدف إلى تلبية تطلعات الأجيال المقبلة، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية الإبداع والابتكار، وترسيخ قيم التسامح، ومد جسور التواصل مع العالم، وتهدف من خلال نهجها التنموي إلى تحقيق نهضة شاملة ومستدامة، تركز على الإنسان، بما يحفظ حقوقه، ويعزز كرامته، ويلبي تطلعاته.
جاء ذلك، خلال إلقائه كلمة المملكة العربية السعودية في جمعية الأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة في مدينة نيويورك الأمريكية.
ميثاق المستقبل
وأكد وزير الخارجية أن المملكة حرصت منذ مشاركتها في تأسيس هذه المنظمة، على بذل كل جهد ممكن في سبيل ترجمة ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس، عبر ترسيخ احترام القانون الدولي، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم قنوات العمل الدولي متعدد الأطراف في جميع المجالات.
وفي هذا الإطار، شاركت المملكة بفاعلية في صياغة ميثاق المستقبل الذي اعتمده قادة العالم هذا الأسبوع، حيث تعد المملكة ((الميثاق)) و ((قمة المستقبل)) فرصة لإعادة تأكيد المبادئ المشتركة، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات، وتحقيق الأمن والسلم، ودعم التنمية المستدامة للأجيال القادمة، وتحرص المملكة على تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية لضمان استمرار التعافي الاقتصادي والحد من المخاطر.
ضرورة استقرار لبنان
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تؤكد على ضرورة الاستقرار في لبنان، داعياً جميع الأطراف لضبط النفس لتجنيب المنطقة الصراعات.
وقال خلال كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجهود الدولية تتراخى في تطبيق القانون الدولي.
دولة فلسطينية مستقلة
وتابع أن المملكة تدين الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم.
كذلك قال في كلمته ((ندعو الجميع للانضمام إلى التحالف الدولي لحل الدولتين))، مضيفاً ((مستمرون بدعم وكالة أونروا لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها)).
وقال ((يجب القيام بخطوات عملية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة)).
اليمن والسودان وسوريا
وفي الشأن اليمني، قال وزير الخارجية ((حريصون على عودة السلام إلى اليمن)).
أما في الملف السوداني قال ((نحرص على سلامة دولة السودان واستقرار مؤسساتها)).
وفي الملف السوري قال ((حريصون على استقرار ووحدة الأراضي السورية)).
السلام بين روسيا وأوكرانيا
وتعليقاً على الأزمة الروسية الأوكرانية قال: ((ولي العهد بذل جهودا في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا)). وتابع: ((المملكة مستعدة لبذل المزيد من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا)).
النووي.. وإيران
وبشأن الملف النووي قال: ((نتطلع لتعاون إيران مع المجتمع الدولي في الملف النووي)).
كما أكد أن المملكة حريصة على عدم انتشار الأسلحة النووية. وكذلك قال: ((حريصون على أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر)).
توازن الطاقة
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية تلتزم في مجال الطاقة بتحقيق التوازن بين ثلاث ركائز هي: أمن الطاقة، وتوفير الطاقة ميسورة التكاليف للجميع، وفي هذا الصدد؛ تعمل المملكة على بناء مجمع لالتقاط الكربون ونقله وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة التقاط وتخزين تصل إلى (9) ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027م، وبطاقة قصوى تصل إلى (44) مليون طن سنويًا بحلول عام 2035م.
وأكد أن المملكة تدعم أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، وأعلنت المملكة في القمة السعودية - الأفريقية في الرياض، عن تخصيص ما يقارب (50) مليار دولار أمريكي لدعم هذه الجهود، وأطلقت عدة مبادرات رائدة تعتمد على نهج الاقتصاد الدائري للكربون، مثل: مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى الاستثمار في أفضل تقنيات خفض الكثافة الكربونية.

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