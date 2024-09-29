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47 مليون ريال لعقود صيانة جوامع ومساجد نجران

9/29/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al Watan) دشَّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس، عددًا من عقود مشاريع الصيانة لجوامع ومساجد منطقة نجران بتكلفة تجاوزت 47 مليون ريال، تمثل 88 % من إجمالي مساجد وجوامع المنطقة، فيما ستصل نسبة الصيانة والتشغيل 100 % لجميع جوامع ومساجد المنطقة بعد ترسية العقد الأخير خلال الأيام القادمة. وأكد وزير الشؤون الإسلامية على ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم غير محدود وعناية كبيرة لبيوت الله وتهيئتها بجميع الوسائل وسبل الراحة ليتمكن مرتادوها من أداء فريضة الصلاة بكل طمأنينة وسكينة وخشوع، وكذلك دعم برامج وأنشطة الوزارة الدعوية المتنوعة والمتعددة مشيرا إلى ما تحظى به مشاريع وبرامج الوزارة من اهتمام من قبل سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه.
كما عقد الوزير اجتماعًا مع مدير الفرع المكلف مشعل العتيبي ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم، للاطلاع على سير العمل في الفرع والإدارات التابعة له وأبرز الخدمات التي يقدمها للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله، كما اطّلع على سير المشاريع واحتياجات المنطقة من الخدمات المنوطة بالوزارة.

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