%130 نمواً بالمبيعات التصديرية لـسبينالكس العام المالى الماضى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نمت المبيعات التصديرية لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” بنسبة 130% لتصل إلى 326.7 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة مع 142 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2023.

ونمت أرباح الشركة بنسبة 28.2%، حيث وصلت إلى 115.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 89.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وشهد العام المالى الماضى 2023-2024 تحرير سعر الصرف ليرتفع سعر الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى نحو 48 جنيهًا.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 667.5 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 299.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وأوضحت الشركة أن المشروعات تحت التنفيذ تنوعت بين آلات نشاط إنتاجي، وآلات خدمات ومرافق، وعدد وأدوات إنفاق استثمارى، بإجمالي قيمة بلغت 9.2 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2024، مقارنة بـ8.1 مليون جنيه للعام السابق له.

واحتفظت الشركة باحتياطى قانونى لها بلغ 19.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 18.1 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

وحصلت الشركة خلال العام المالى الماضى على تسهيلات بنكية بلغت 7.6 مليون جنيه، ولديها قروض طويلة الأجل من البنك المصرى لتنمية الصادرات بقيمة 45.5 مليون جنيه، مقابل 27.4 مليون جنيه بالعام المالى السابق له ويبلغ الجزء المستحق خلال عام من القروض 35.4 مليون جنيه.