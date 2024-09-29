%130 نمواً بالمبيعات التصديرية لـسبينالكس العام المالى الماضى - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) نمت المبيعات التصديرية لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” بنسبة 130% لتصل إلى 326.7 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة مع 142 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2023.
ونمت أرباح الشركة بنسبة 28.2%، حيث وصلت إلى 115.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 89.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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وشهد العام المالى الماضى 2023-2024 تحرير سعر الصرف ليرتفع سعر الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى نحو 48 جنيهًا.
وارتفعت مبيعات الشركة إلى 667.5 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 299.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وأوضحت الشركة أن المشروعات تحت التنفيذ تنوعت بين آلات نشاط إنتاجي، وآلات خدمات ومرافق، وعدد وأدوات إنفاق استثمارى، بإجمالي قيمة بلغت 9.2 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2024، مقارنة بـ8.1 مليون جنيه للعام السابق له.
واحتفظت الشركة باحتياطى قانونى لها بلغ 19.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 18.1 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023.
وحصلت الشركة خلال العام المالى الماضى على تسهيلات بنكية بلغت 7.6 مليون جنيه، ولديها قروض طويلة الأجل من البنك المصرى لتنمية الصادرات بقيمة 45.5 مليون جنيه، مقابل 27.4 مليون جنيه بالعام المالى السابق له ويبلغ الجزء المستحق خلال عام من القروض 35.4 مليون جنيه.
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