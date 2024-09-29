المغرب تعزز التكيف مع تغير المناخ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يحمل الاقتصاد الأزرق (مصطلح اقتصادي يعني استغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها) إمكاناتٍ كبيرة لخلق فرص العمل، حيث يولد بالفعل نحو 50 مليون فرصة عمل في عموم قارة أفريقيا.

وهذا الرقم مرشح للزيادة في العقود القادمة، ليصل إلى 78 مليون فرصة عمل متوقعة في القارة بحلول عام 2063.

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وبالإضافة إلى خلق فرص العمل في القطاعات الزرقاء الحالية، مثل مصايد الأسماك والشحن البحري والسياحة الساحلية، فسوف يولد فرص العمل أيضاً في القطاعات الجديدة الناشئة؛ مثل التكنولوجيا الحيوية البحرية والطاقة المتجددة.

وإذا تمت إدارة الاقتصاد الأزرق على نحوٍ مستدام، فمن الممكن أن يصبح محركاً اقتصادياً يحقق العديد من المنافع؛ منها الأمن الغذائي، وزيادة فرص العمل، وتحسين سبل كسب العيش، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وزيادة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

يستثمر المغرب بصورة جادة في اقتصاده الأزرق، حيث أنشأت الحكومة برنامجاً للاقتصاد الأزرق يركز على التنمية الاقتصادية وفرص العمل، والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية، بدعم من برنامج الاقتصاد الأزرق القائم على تمويل البرامج وفقاً للنتائج التابع للبنك الدولي.

غير أن تعظيم فوائد الاقتصاد الأزرق يتطلب معالجة الآثار الملحة لتغير المناخ، ويُعد المغرب“بؤرة مناخية ساخنة: حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 0.2 درجة مئوية لكل عقد في المتوسط منذ ستينيات القرن العشرين، أي ضعف المتوسط العالمي البالغ 0.1 درجة مئوية لكل عقد.

ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن المتوسط السنوي لدرجة الحرارة السطحية في منطقة البحر المتوسط يزيد بالفعل بمقدار 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأصبحت الظواهر الجوية بالغة الشدة، مثل موجات الحر والجفاف أكثر تواتراً وشدة، مما يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات.

يتعرض الساحل المغربي، الذي يضم نحو 80% من الصناعات في البلاد ويسهم بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بشكل خاص لخطر آثار تغير المناخ.

ومنذ عام 1984 إلى عام 2016، بلغ متوسط تآكل السواحل 14 سنتيمتراً سنوياً على ساحل البلاد على البحر المتوسط و12 سنتيمتراً على ساحلها على المحيط الأطلسي، أي ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي.

تحتاج جميع قطاعات الاقتصاد الأزرق في المغرب إلى بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لتمكين النمو المستدام، وخاصة السياحة الساحلية.

وبالإضافة إلى تآكل السواحل الذي يضر بالبنية التحتية السياحية الرئيسية، فقد تؤثر الأحوال الجوية المتغيرة أيضاً على سلوك السائحين.

وكانت بعض الدراسات ، أظهرت أنه بحلول عام 2030، من الممكن أن تصبح منطقة البحر المتوسط شديدة الحرارة بالنسبة للسياحة بسبب تغير المناخ، حيث أفاد ما يقرب من 70% من السائحين بأنهم سيغيرون وجهتهم إذا ارتفعت درجات الحرارة على نحو لا يمكن تحمله، كما أفاد أكثر من 80% من السائحين بأنهم سيذهبون إلى مقاصد أخرى كرد فعلٍ من جانبهم للأضرار الهائلة التي قد تلحق بالشواطئ.

بحثت دراسة حديثة للبنك الدولي حول انخفاض عدد السياح الذين يصلون إلى المغرب بسبب تغير المناخ، وكيف سيؤثر على الوظائف المرتبطة بالسياحة الساحلية، بسبب خفض الدخل من الإقامة والغذاء والنقل وشراء الهدايا التذكارية والسلع اليومية.

وأشارت هذه الدراسة إلى أن الإنفاق السياحي والاستجابات في المغرب يتماثل مع بلدان أخرى في نفس المنطقة المناخية.

أشارت تقديرات هذه الدراسة إلى أن انخفاض عدد السياح الوافدين بنسبة تتراوح بين 8% و18%، الناجم عن تغير المناخ، يمكن أن يؤدي إلى خسائر بنسبة تتراوح بين 14% و32% في وظائف الفنادق والمطاعم بحلول عام 2035.

كما أشارت إلى أن القطاعات الفرعية الأخرى؛ مثل الفنون والترفيه والنقل والخدمات الأخرى، ستتأثر بشدة بسبب انخفاض الإنفاق السياحي الناجم عن تغير المناخ.

تبرز نتائج الدراسة حاجةَ قطاع السياحة الساحلية في المغرب إلى تطوير قدرته على الصمود، لا سيما بالنسبة لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

فمن المرجح أن تُضطر الشركات الصغيرة إلى التوقف عن العمل التي غالباً ما تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة للتعامل مع الصدمات الكبيرة.

يتطلب بناء هذه القدرة على الصمود إعدادَ أماكن الإقامة السياحية لتتحمل درجات الحرارة المرتفعة بشكل أفضل، وتحويل عروض السياحة الساحلية الحالية نحو نماذج أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

وتقدم الدراسة التي أجراها البنك الدولي سلسلة من التوصيات التي يمكن أن تدعم الحكومة المغربية في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023-2026 الطموحة، وتغطي هذه التوصيات الاستثمارات والأطر السياسية والمؤسسية، وتطوير السياحة البيئية، واستخدام مواد البناء التقليدية وتقنيات التبريد.

بدأت الحكومة المغربية بالفعل في اتخاذ التدابير اللازمة لبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وشملت تحويل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الناشطة في قطاع السياحة الساحلية، في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق القائم على التمويل وفقاً للنتائج الذي يدعمه البنك الدولي.

ففي أغادير، على سبيل المثال، قامت الحكومة بتقديم الدعم لإحدى مدارس التدريب على ركوب الأمواج عن طريق تركيب ألواح شمسية للحد من انبعاثات الكربون، فضلاً عن مساعدتها في تنويع عروض المنتجات التي تقدمها.

كما يقوم البرنامج بدعم جهود الحكومة لاستعادة الغابات الساحلية وتثبيت الكثبان الرملية الساحلية لحماية سواحل البلاد.

وتضع هذه الإجراءات المحلية الأسسَ اللازمة لبناء مستوى أعلى من القدرة على الصمود في قطاع السياحة الساحلية إلى جانب حماية الوظائف في مواجهة زيادة حدة تغير المناخ.

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