تايلاند تطلق حزمة مساعدات نقدية لتعزيز الاقتصاد المتعثر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت تايلاند مؤخرًا في تنفيذ برنامج تحفيز اقتصادي بقيمة 14 مليار دولار، يهدف إلى توزيع مساعدات نقدية على ملايين المواطنين، إلا أن هذا البرنامج الذي طال انتظاره قد لا يكون كافيًا لإحداث تحول في النمو البطيء الذي تشهده ثاني أكبر في جنوب شرق آسيا.

وعد الحزب الحاكم“فيو تاي” بتقديم مساعدة مالية قدرها 10.000 بات (300 دولار) إلى 45 مليون شخص، مشيرًا إلى أن هذا الدعم هو العنصر الأساسي في خطة اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو، والذي تأخر مقارنة بنظرائه في المنطقة بسبب ارتفاع ديون الأسر، وضعف الصادرات، وتراجع إيرادات السياحة.

موضوعات“المركزى الصينى” يلزم البنوك التجارية بخفض الفائدة على الرهونات العقارية القائمة كيليان مبابي يستثمر في شركة إلكترونيات ألمانية فرنسا تدرس زيادة الضرائب على الشركات الكبرى

منذ توليه السلطة في أغسطس من العام الماضي، واجه الحزب صعوبة في تنفيذ هذه السياسة وسط معارضة من بعض السياسيين والبنك المركزي، بالإضافة إلى القلق حول تكلفة البرنامج وكيفية تمويله.

لتنفيذ البرنامج، قررت رئيسة الوزراء الجديدة بيتونجتارن شيناواترا تطبيقه على مراحل، وقدرت الحكومة أن المرحلة الأولى وحدها ستعزز النمو بمقدار 35 نقطة أساس هذا العام، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

في الدفعة الأولى، ستوزع الحكومة الأموال على حوالي 14.5 مليون شخص، بما في ذلك بعض الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وكان من المخطط أن يتم التوزيع من خلال محفظة رقمية، لكن سيتم الآن تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات المستفيدين البنكية.

قالت بيتونغتارن في حدث إطلاق البرنامج، إن المساعدة النقدية ستعود بالنفع الحقيقي على الشعب، وستساعد في توزيع الفرص الاقتصادية بين الناس. وستتبع هذا العديد من السياسات التحفيزية الأخرى، وستستمر الحكومة في المضي قدمًا في مشروع المحفظة الرقمية”.

سجل حوالي 36 مليون شخص في تايلاند للحصول على هذه المساعدات، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن تأثيرها سيكون محدودًا ولن يسهم بشكل كبير في إصلاح اقتصاد يعاني من مشاكل هيكلية وعدم استقرار سياسي.

نما الاقتصاد التايلاندي بنسبة 1.9% العام الماضي، متخلفًا عن نظرائه الإقليميين مثل إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، التي نمت بنسبة 5%.

تواجه تايلاند مشكلة ديون الأسر العالية، والتي تعرقل الإنفاق الاستهلاكي، وتشكل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب في آسيا، كما تأثرت الصادرات وضعف قطاع السياحة منذ جائحة كوفيد-19.

من جهته، شكك البنك المركزي التايلاندي في فوائد البرنامج ووصفه بأنه مبادرة مالية غير مسؤولة، فقد تعرض البنك لضغوط من الحكومة لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو، وهو ما قد يحدث هذا العام بسبب قوة العملة التايلاندية مؤخرًا.

وقالت لافانيا فينكاتيسواران، كبيرة الاقتصاديين في“أو.سي.بي.سي”، إن الفائدة الاقتصادية من الدفعة الأولى ستتلاشى سريعًا، متوقعة أن يعزز البرنامج الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 100 نقطة أساس إذا تم تنفيذه بالكامل.