الاقتصاد البريطانى.. نمو سريع غير متوازن - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت بريطانيا خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً كبيراً مدفوعاً بقطاعين خارقين فقط، ما يكشف عن التحديات التي تواجه رئيس الوزراء كير ستارمر، في إحياء أجزاء كبيرة من الاقتصاد.

يظهر تحليل أجرته وكالة أنباء“بلومبرج” للبيانات الرسمية أن النمو المفرط في قطاعي التكنولوجيا والصناعات العلمية يخفي حقيقة وجود تعافٍ غير متوازن، إذ تعاني قطاعات مثل الضيافة والتصنيع من صعوبة في التوسع.

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لا تزال ثلث القطاعات التي تسهم بحوالي 20% من القيمة المضافة الإجمالية أقل من مستويات إنتاجها في 2019، أي بعد ما يقرب من خمسة أعوام من جائحة كوفيد، فيما لم تحقق قطاعات أخرى مثل العقارات والبناء سوى ارتفاعات طفيفة.

وفي المقابل، اعتمدت بريطانيا على قطاعين فقط، وهما المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، لدفع أدائها المتقلب بفضل موجة الابتكار.

هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يجب أن يتغلب عليها ستارمر، للوفاء بوعده بجعل الاقتصاد البريطاني الأسرع نمواً ضمن مجموعة السبع.

ويتوقف تحقيق هذا الهدف على استمرار القطاعات الأقوى في الازدهار، وانتعاش القطاعات المتعثرة.

الواقع أن المخاطر قد تشمل مستقبل سيطرة حزب العمال على السلطة، فقد كان فوزه الساحق في الانتخابات في يوليو الماضي، وارتفاع شعبية حزب الإصلاح اليميني المتطرف، نتيجة فشل حزب المحافظين في الوفاء بوعده بـ”رفع مستوى” المناطق الفقيرة التي تعتمد بشكل أكبر على الصناعات التقليدية.

كما تعهدت وزيرة المالية، راشيل ريفز، خلال مؤتمر حزب العمال هذا الأسبوع بتقديم“ميزانية للنمو الاقتصادي” في 30 أكتوبر.

ومنذ نهاية عام 2019، نما اقتصاد المملكة المتحدة بوتيرة أبطأ من جميع دول مجموعة السبع باستثناء ألمانيا.

ومع ذلك، تواجه ريفز، تعافياً يفتقر إلى الزخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحذيرات حزب العمال المستمرة بشأن المالية العامة واحتمال رفع الضرائب.

رغم أنه المتوقع أن تؤكد البيانات المقرر صدورها اليوم الاثنين أن الاقتصاد نما بنسبة جيدة قدرها 0.6% في الربع الثاني، تشير المؤشرات الحديثة إلى أن الوتيرة قد تباطأت إلى حوالي 0.3% في الربع، كما توقعت بنك إنجلترا.

واستقر الناتج المحلي الإجمالي في يوليو للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، بينما أظهر مسح إدارة المشتريات الرئيسي تباطؤاً في النشاط في سبتمبر.

يغطي التحليل القطاعي فترة مضطربة لبريطانيا، إذ أثر الخروج من الاتحاد الأوروبي“بريكست” وجائحة كوفيد ونقص العمالة وأسوأ موجة تضخم منذ عقود على بعض الشركات، بينما رفعت التقدمات التكنولوجية شركات أخرى.

قطاعا المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية قدما ما يقرب من 90% من التوسع الإجمالي في القيمة المضافة البالغ 2.8% منذ نهاية عام 2019، حيث نما القطاع الأول بأكثر من 20%.

كما شهدت مجالات مثل الاتصالات والبرمجة وأبحاث وتطوير العلوم والخدمات المهنية مثل القانون والمحاسبة قوة خاصة.

وقال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطانية:“شهد قطاع التكنولوجيا طلباً قوياً على خدمات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وقد استثمرت الشركات عبر مختلف الصناعات في هذه التقنيات لتعزيز الكفاءة والأمان وقدرات اتخاذ القرار”.

وقد تم تصنيف المملكة المتحدة كواحدة من أكبر الرابحين من نمو الذكاء الاصطناعي نظراً لاعتمادها على الخدمات المهنية.

في الوقت نفسه، عانى قطاع الزراعة، وهي قطاع تأثر بشكل كبير بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من انخفاض حاد في الإنتاج، وخاصة في قطاع الصيد.

وكان التصنيع، والتعدين، والضيافة من بين القطاعات التي انكمشت منذ عام 2019.

وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز:“نحن نشهد تعافياً غير متوازن، مع اعتماد مفرط على قطاع الخدمات لدفع النشاط الاقتصادي الكلي، بينما تعاني القطاعات الأخرى”.

وأضاف أن“العوامل العالمية لعبت دوراً أيضاً، مع الطلب الدولي القوي على الخدمات المهنية، بينما تستمر الشركات المصدرة للسلع إلى الاتحاد الأوروبي في مواجهة احتكاكات تجارية بعد بريكست”.

كذلك، تتأثر آفاق الشركات في هذه الصناعات المتعثرة بالحكومة الجديدة لحزب العمال.

بينما تأثرت شركات الضيافة بنقص العمالة في الأعوام الأخيرة، قد يؤدي وعد حزب العمال بتشديد سياسة الهجرة إلى إبقاء سوق العمل ضيقاً.

وسيتابع المصنعون سياسة الحكومة عن كثب، حيث تضع الوزارات خططا لاستراتيجية صناعية جديدة قد تكون أكثر تدخلاً.

كما صدرت تحذيرات بشأن خطط حزب العمال للطاقة وتأثيرها على إنتاج البترول والغاز، وهي جزء من قطاع التعدين، حيث يعتزم الحزب زيادة معدل ضريبة الأرباح على الطاقة ووقف إصدار تراخيص جديدة للبترول والغاز في بحر الشمال.