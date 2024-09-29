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الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليببة لحل أزمة المصرف المركزى - جريدة البورصة

9/29/2024 11:45:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رحبت جامعة الدول العربية اليوم الأحد، بالتفاهمات الليبية الأخيرة والتي أدت إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والاتفاق على قيادة جديدة للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن تطلعه في أن يسهم هذا التوافق في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية.. وأن يتم الالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي بصفة عامة.

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وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن الجامعة العربية أبدت ارتياحها إزاء مثل هذه التطورات الإيجابية..مؤكداً التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.

المصدر:

MENAFN29092024000202011048ID1108727694

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