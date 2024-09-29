الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليببة لحل أزمة المصرف المركزى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) رحبت جامعة
الدول العربية اليوم الأحد، بالتفاهمات الليبية الأخيرة والتي أدت إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والاتفاق على قيادة جديدة للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن تطلعه في أن يسهم هذا التوافق في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية.. وأن يتم الالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي بصفة عامة.
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وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن الجامعة العربية أبدت ارتياحها إزاء مثل هذه التطورات الإيجابية..مؤكداً التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.
المصدر:
MENAFN29092024000202011048ID1108727694
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