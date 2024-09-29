تأسيس كيان للمستثمرين فى السعودية تمهيدًا لـاتفاقية حماية الاستثمارات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شكّلت جمعية رجال الأعمال المصريين لجنة لوضع الخطوط العريضة لتأسيس كيان استثمارى فى السعودية، بالتنسيق مع السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية المصرية بجدة، بالتزامن مع إعلان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضع اللمسات النهائية لاتفاقية حماية الاستثمار السعودى المصري، والتى من المقرر تفعيلها خلال شهرين.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الكيان الجديد يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف بالتوازى مع اقتراب التوقيع على اتفاقية حماية الاستثمار المصرى السعودي، منها مساعدة المستثمرين المصريين فى المملكة على التواصل مع الجهات المعنية للدفاع عن حقوقهم وإيجاد حلول للمعوقات التى تواجه زيادة حجم استثماراتهم.

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وأوضح أن من بين أهداف منظمة الأعمال المرتقب تفعيلها هو خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المصريين، خاصة المستثمرين الجدد، بالاستفادة من خبرات المستثمرين المصريين الحاليين فى المملكة.

وفى السياق ذاته، لفت يوسف إلى أن الكيان يستهدف تحقيق المنفعة للطرفين من خلال تعريف المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصري.

وأعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبوع الماضى تأسيس كيان استثمارى فى السعودية، بهدف تمثيل المستثمرين السعوديين والمصريين الذين لديهم استثمارات فى كلا البلدين، بالإضافة إلى المساهمة فى تذليل العقبات التى تواجه مستثمرى البلدين.

وتوقع مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، أن الكيان الجديد سيكون حافزًا قويًا للمستثمرين المصريين الطامحين إلى دخول السوق السعودي، حيث سيوفر لهم الدعم اللازم والتوجيه، بالإضافة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية والسعودية.

وأوضح المنزلاوى لـ”البورصة” أن الكيان الجديد جاء نتيجةً لزيادة حجم الاستثمارات المصرية فى المملكة، مما استدعى طرح مبادرة إنشاء كيان موحد يمثل مصالحهم فى السوق السعودي، بهدف تذليل العقبات وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية أكثر من 124 مليار جنيه خلال عامى 2022 و2023، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين فى المملكة نحو 5.7 ألف رخصة، بحجم استثمارات يصل إلى 70 مليار ريال سعودي، بحسب وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح.

وذكر المنزلاوى أن حجم الاستثمارات السعودية القائمة فى مصر يمثل حافزًا قويًا لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأن هذا الكيان سيساهم فى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين.

وقال فتح الله فوزي، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودي، لـ”البورصة”، إن حماية الاستثمارات المشتركة بين السعودية ومصر يتطلب وجود منظمة أعمال قوية فى المملكة، متوقعًا أن يمثل الكيان الجديد قفزة نوعية فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سيساهم فى تدفق الاستثمارات فى كلا الاتجاهين.