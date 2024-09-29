شراكة بين هواوى وطلعت مصطفى لتقديم خدمات التكنولوجيا السحابية للمدن الذكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة ، لحلول المعلومات والاتصالات، مع مجموعة طلعت مصطفى ، اتفاقية للتعاون في بناء التكنولوجيا السحابية المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مشروع مدينة نور، وذلك لأول مرة في السوق المصرية.

وتسعى مجموعة طلعت مصطفى (TMG) من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من تقنيات هواوي السحابية المتطورة في بناء وتطوير مراكز البيانات السحابية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يوفر مجموعة كبيرة من المزايا في مجال تطوير المدن الذكية، وتعتبر هذه التكنولوجيا خيارًا مثاليًا حيث ستعتمد على بنية تحتية متطورة، وتحليلات بيانات فورية، واتصال سلس، وتخطط مجموعة طلعت مصطفى لإتاحة خدمات سحابية شاملة للسوق المصرية من خلال منصة.“NOOR Cloud” بالإضافة إلى ذلك، ستمكن هذه الشراكة مجموعة طلعت مصطفى من تلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف المجتمعات العمرانية من خلال حلول سحابية تقدم للسوق لأول مرة.

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من جانبه، قال محمد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى للعوائد الدورية بمجموعة طلعت مصطفى:“سعداء بالإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع هواوي لتطوير سحابة مبتكرة تهدف إلى تقديم خدمات أساسية للسوق، مما يؤكد ريادة مجموعة طلعت مصطفى في تبني حلول التكنولوجيا السحابية”.

وتابع:“يمثل هذا التعاون نقطة تحول، حيث ستسهم تطبيقات الحوسبة السحابية الخاصة بمدينة نور في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للابتكار في مختلف الصناعات من خلال تقديم حلول متميزة للعملاء، فمن خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، نطمح إلى ريادة السوق وتمكين الشركات من تحقيق النجاح في بيئة تنافسية. معًا، نسعى لبناء مستقبل رقمي مزدهر يدفع عجلة التطور في مختلف المجالات”.

وأضاف محمد صلاح الدين، نائب الرئيس التنفيذى للمدن الذكية والعوائد الدورية بمجموعة طلعت مصطفى:“نحن نشهد بداية عصر جديد في تطوير المدن الذكية، شراكتنا مع هواوي تجسد رؤيتنا لبناء مدن ذكية ومستدامة، حيث ندمج أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، هذه الشراكة تتجاوز كونها تعاوناً تقليديًا، بل هي استثمار في مستقبل المجتمعات العمرانية، حيث نعمل معًا لبناء مجتمعات قادرة على التكيف والازدهار”.

وقال وانغ بين، نائب رئيس أعمال رقمنة الخدمات العامة الحكومية في هواوي:“تعتبر تكنولوجيا السحابة عامل أساسي للتغيير الجذري في تطوير المدن الذكية، حيث تقدم فرصًا غير مسبوقة لتمكين المدن من التقدم في العصر الرقمي. ومن خلال تبني تقنيات السحابة، يمكن للمدن الاستفادة الكاملة من إمكانيات هذه التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات العمرانية”.

وقال فيليكس شو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المؤسسات في هواوي مصر،“بفضل خبرة هواوي التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت هواوي مزودًا رائدًا لخدمات السحابة، لما تقدمه من حلولاً موثوقة وآمنة مما يمكّن المؤسسات من التطور في عالم رقمي سريع التطور”.

وأضاف:“نحن ملتزمون، من خلال شراكتنا مع مجموعة طلعت مصطفى الرائدة، بدعم رؤية المجموعة في إنشاء مدن ذكية تجمع بين التقدم التكنولوجي، والاستدامة حيث تمكننا محفظتنا المتكاملة من الحلول والتقنيات المتطورة، بما في ذلك خدمات السحابة، وشبكات الجيل القادم، وحلول التخزين القابلة للتوسع، ونماذج الذكاء الاصطناعي، من تحقيق هذه الرؤية. ونضمن أداءً موثوقًا وبنية تحتية عالية الجودة، مما يسهم في تقديم تجربة استثنائية ومستدامة للعملاء”.

ويأتي هذا التعاون استكمالا للشراكة طويلة الأمد بين هواوي ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير المدن الذكية المتقدمة وخلق مجتمعات مستدامة، ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة، تهدف مجموعة طلعت مصطفى وهواوي إلى إعادة تعريف المعايير الخاصة بتطوير المدن والابتكار الرقمي في مصر.









