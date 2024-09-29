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الجمارك توضح شروط إصدار الموافقات التصديرية لخامات المناجم والمحاجر - جريدة البورصة

9/29/2024 11:45:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا تصديريا بشأن شروط وأوضاع إصدار الموافقات التصديرية لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

وأكدت المصلحة على أن خامات المناجم والمحاجر والملاحات، حتى لو أجرى عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها الأولية، يستوجب الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للثروة المعدنية.

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وأضافت أنه إذا تم على خامات المناجم والمحاجر والملاحات عمليات صناعية تخرجها من ( كونها خامات صورتها الأولية)، وأصبحت منتجات مصنعة لا يشترط عند تصديرها الحصول على موافقة الهيئة والعبرة بالمعاينة الفعلية للصنف.

المصدر:

MENAFN29092024000202011048ID1108727690

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