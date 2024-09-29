الجمارك توضح شروط إصدار الموافقات التصديرية لخامات المناجم والمحاجر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا تصديريا بشأن شروط وأوضاع إصدار الموافقات التصديرية لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وأكدت المصلحة على أن خامات المناجم والمحاجر والملاحات، حتى لو أجرى عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها الأولية، يستوجب الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للثروة المعدنية.
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وأضافت أنه إذا تم على خامات المناجم والمحاجر والملاحات عمليات صناعية تخرجها من ( كونها خامات صورتها الأولية)، وأصبحت منتجات مصنعة لا يشترط عند تصديرها الحصول على موافقة الهيئة والعبرة بالمعاينة الفعلية للصنف.
المصدر:
MENAFN29092024000202011048ID1108727690
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