كيليان مبابي يستثمر في شركة إلكترونيات ألمانية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استحوذ نجم كرة القدم
الفرنسي كيليان مبابي على حصة في شركة الإلكترونيات الألمانية“لويفي” (Loewe)، وهو الاستثمار الذي تتوقع الشركة أن يزيد من المبيعات وربما يمهد الطريق لطرح عام أولي.
كشفت“لويفي” أن لاعب ريال مدريد البالغ من العمر 25 عاماً حصل على حصة أقلية تزيد عن 10% من خلال شركته الاستثمارية“كواليشين كابيتال” (Coalition Capital)، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
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تأتي هذه الخطوة بعد أن قامت“لويفي”، المعروفة بأجهزة التلفزيون الراقية، بتجنيد مبابي كسفير للعلامة التجارية في وقت سابق من هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة“لويفي” أصلان خابلييف لـ”بلومبرغ نيوز” إن الشركة تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية بشكل كبير إلى حوالي 300 مليون يورو (335 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين من مستوى 60 مليون يورو الحالي، مع التركيز بشكل خاص على أسواق أميركا الشمالية وآسيا.
أضاف أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى طرح عام أولي.
دعم المبيعات
يتوقع خابلييف أن تنمو قيمة“لويفي” إلى نحو 500 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفاً أنه يرى شراكة نجم التنس روجر فيدرر مع العلامة التجارية الرياضية أون بمثابة مخطط لشراكة لويفي مع مبابي.
في وقت سابق من هذا العام، اشترى مبابي حصة في نادي كرة القدم الفرنسي من الدرجة الثانية“ستاد مالهيرب كاين” (Stade Malherbe Caen) من شركة“أوك تري كابيتال مانجمنت” (Oaktree Capital Management).
بالنسبة إلى لويفي، قد يكون جمهور نجم كرة القدم الضخم عبر الإنترنت، بما في ذلك 122 مليون متابع على“إنستغرام”، ذا قيمة خاصة.
تابع خابلييف:“ساعد كيليان بشكل كبير في مكبر صوت بلوتوث قمنا بتطويره معه”.
وأشار إلى أن العديد من زملاء مبابي في المنتخب الفرنسي لكرة القدم دعموا المنتج أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر:
MENAFN29092024000202011048ID1108727688
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