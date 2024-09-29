كيليان مبابي يستثمر في شركة إلكترونيات ألمانية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذ نجم الفرنسي كيليان مبابي على حصة في شركة الإلكترونيات الألمانية“لويفي” (Loewe)، وهو الاستثمار الذي تتوقع الشركة أن يزيد من المبيعات وربما يمهد الطريق لطرح عام أولي.

كشفت“لويفي” أن البالغ من العمر 25 عاماً حصل على حصة أقلية تزيد عن 10% من خلال شركته الاستثمارية“كواليشين كابيتال” (Coalition Capital)، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

موضوعات“المركزى الصينى” يلزم البنوك التجارية بخفض الفائدة على الرهونات العقارية القائمة فرنسا تدرس زيادة الضرائب على الشركات الكبرى الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليببة لحل أزمة المصرف المركزى

تأتي هذه الخطوة بعد أن قامت“لويفي”، المعروفة بأجهزة التلفزيون الراقية، بتجنيد مبابي كسفير للعلامة التجارية في وقت سابق من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة“لويفي” أصلان خابلييف لـ”بلومبرغ نيوز” إن الشركة تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية بشكل كبير إلى حوالي 300 مليون يورو (335 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين من مستوى 60 مليون يورو الحالي، مع التركيز بشكل خاص على أسواق أميركا الشمالية وآسيا.

أضاف أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى طرح عام أولي.

دعم المبيعات

يتوقع خابلييف أن تنمو قيمة“لويفي” إلى نحو 500 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفاً أنه يرى شراكة نجم التنس روجر فيدرر مع العلامة التجارية الرياضية أون بمثابة مخطط لشراكة لويفي مع مبابي.

في وقت سابق من هذا العام، اشترى مبابي حصة في نادي كرة القدم الفرنسي من الدرجة الثانية“ستاد مالهيرب كاين” (Stade Malherbe Caen) من شركة“أوك تري كابيتال مانجمنت” (Oaktree Capital Management).

بالنسبة إلى لويفي، قد يكون جمهور نجم كرة القدم الضخم عبر الإنترنت، بما في ذلك 122 مليون متابع على“إنستغرام”، ذا قيمة خاصة.

تابع خابلييف:“ساعد كيليان بشكل كبير في مكبر صوت بلوتوث قمنا بتطويره معه”.

وأشار إلى أن العديد من زملاء مبابي في المنتخب الفرنسي لكرة القدم دعموا المنتج أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: